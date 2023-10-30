Автоинспекторы Балашихи рассказали дошкольникам о важности использования светоотражающих элементов

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Автоинспекторы организовали конкурс «Мой ребенок самый яркий» в детском саду № 26. Они оценили костюмы, которые ребятам сделали родители с использованием световозвращающих элементов. Жюри конкурса выбрало самые оригинальные и пестрые костюмы.

«Родителям необходимо позаботиться о своих детях. Купить им яркую одежду на осень, на зиму; купить рюкзаки яркие, светлые; наклеить световозвращающие элементы для того, чтобы ребенок был самым ярким и заметным на дороге», - рассказала начальник отделения по пропаганде отдела ГИБДД «Балашихинское» Алевтина Кудинова.

Также сотрудники Госавтоинспекции вместе с воспитателями в игровой форме рассказали детям о правилах дорожного движения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в следующем году в Подмосковье капитально отремонтируют 20 детских садов.

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