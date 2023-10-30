30 октября 2023, 17:22

Автоинспекторы Балашихи рассказали дошкольникам о важности использования светоотражающих элементов

Телеканал «360»
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Сотрудники Госавтоинспекции провели в Балашихе акцию «Засветись». Они рассказали воспитанникам детского сада № 26 о важности использования светоотражающих элементов на одежде в темное время суток.

Автоинспекторы организовали конкурс «Мой ребенок самый яркий» в детском саду № 26. Они оценили костюмы, которые ребятам сделали родители с использованием световозвращающих элементов. Жюри конкурса выбрало самые оригинальные и пестрые костюмы.

«Родителям необходимо позаботиться о своих детях. Купить им яркую одежду на осень, на зиму; купить рюкзаки яркие, светлые; наклеить световозвращающие элементы для того, чтобы ребенок был самым ярким и заметным на дороге», - рассказала начальник отделения по пропаганде отдела ГИБДД «Балашихинское» Алевтина Кудинова.

Также сотрудники Госавтоинспекции вместе с воспитателями в игровой форме рассказали детям о правилах дорожного движения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в следующем году в Подмосковье капитально отремонтируют 20 детских садов.

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Дети ГИБДД Балашиха
30 октября 2023, 20:45
Первые операции по установке кардиостимуляторов провели в Сосудистом центре Дубны
unsplash.com
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В Сосудистом центре ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России в Дубне провели первые операции по имплантации кардиостимуляторов. Медучреждение полностью оснащено всем необходимым для таких процедур.

Одним из первых пациентов, которому успешно имплантировали кардиостимулятор в Дубне, стал Олег Щавелев. Он поделился, что в 80 лет столкнулся с одышкой, также мужчине стало труднее ходить. Врачи рекомендовали установить кардиостимулятор в Москве, однако добраться до столицы пожилому человеку было сложно.

«Был звонок, мне сказали - теперь можно в Дубне», - рассказал он.

Операция по установке имплантата прошла успешно. Сейчас Сосудистый центр полностью оснащен всем необходимым - в медучреждении есть стимуляторы разного ранга, отметил руководитель лечебного заведения Виталий Андреев.

«Также мы идем следующим шагом к имплантации трехкамерного стимулятора, который будет имплантироваться уже при более серьезных нарушениях ритма», - добавил он.

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров ранее отметил успехи наукограда в сфере здравоохранения. Он подчеркнул, что Сосудистый центр оснащен новейшем оборудованием. Также было принято решение о включении медучреждения в маршрутизацию Московской области.

Дубна Врачи Медицина
30 октября 2023, 18:55
Более 180 тысяч упаковок лекарств поставили в Подмосковье по офсетному контракту с 2022 года
Unsplash
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С начала 2022 года в медорганизации Подмосковья поставляют лекарства по офсетному контракту. Так, за это время больницы получили более 180 тысяч упаковок препаратов на общую сумму 380 миллионов рублей.

«В условиях импортозамещения это очень важно, так как все препараты производятся инвестором в Подмосковье на площадке ОЭЗ „Дубна“, и мы уверены в сроках поставки, а также в их стоимости», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Отмечается, что Минздрав Московской области заключил два контракта со встречными инвестиционными обязательствами. Согласно условиям, ведомству поставляются жизненно важные лекарственных препараты.

Крупнейший в Подмосковье детский госпиталь планируют открыть в Красногорске в первом полугодии 2024-го. В современном медицинском центре смогут лечиться дети со всей страны, напомнил губернатор Андрей Воробьев.

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Больницы Медицина
30 октября 2023, 18:42
Сотрудники и ветераны вневедомственной охраны Росгвардии отметили профессиональный праздник
Росгвардия Московской области
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Сотрудники и ветераны вневедомственной охраны Росгвардии отметили профессиональный праздник 29 октября. С 71-й годовщиной личный состав поздравил директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов.

Он выразил благодарность за решительность, профессионализм и готовность прийти на помощь оказавшимся в беде людям. Глава ведомства также подчеркнул, что личный состав службы вносит заметный вклад в достижение целей СВО. Сейчас под защитой вневедомственной охраны Росгвардии находится более 840 тысяч мест проживания граждан.

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Росгвардия
30 октября 2023, 18:35
Школьникам из Химок рассказали о деятельности уполномоченного по правам человека
Фотограф Александр Зубарев
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Школьники из Химок посетили постановку по повести Василя Быкова в театре Российской Армии. После спектакля сотрудник аппарата уполномоченного по правам человека Московской области рассказал ребятам о деятельности омбудсмена.

«Я и мои сотрудники регулярно проводим такие встречи с молодежью вы рамках правового просвещения. Хочу отметить, что ребята знают свои права и обязанности и им интересна правовая культура», - отметила омбудсмен Ирина Фаевская.

По ее словам, подобные мероприятия также пройдут в ноябре.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Молодежь Образование

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