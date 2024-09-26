Автоинспекторы Балашихи проверили соблюдение правил перевозки детей

В ходе двухчасовой акции сотрудники проверили 64 автомобиля и выявили два случая нарушения правил перевозки детей без использования детских удерживающих устройств. Всем участникам мероприятия были вручены памятные листовки с информацией о важности использования детских автокресел.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует родителям приучать детей к использованию автокресел с самого раннего возраста. Это поможет ребенку понять, что автокресло - обязательный элемент безопасности при поездке. Выбирать автокресло рекомендуется вместе с детьми, чтобы обеспечить комфорт и правильную фиксацию без излишнего давления на тело.

Сотрудники Госавтоинспекции также напоминают водителям о необходимости быть особенно внимательными и осторожными при перевозке детей. Соблюдение правил дорожного движения, скоростного режима и избегание необдуманных маневров на дороге - залог безопасности маленьких пассажиров.

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