Автоинспекция Подмосковья назвала самые частые причины ДТП

Акция «Некуда спешить» проводится ежегодно и является важной частью региональной программы безопасности дорожного движения.

«Конечно, нас поддержали Министерство образования Московской области, Минтранс и другие ведомства. Все выполняют свои задачи и функции, всем определены цели», - подчеркнул Севостьянов.

Для подготовки к каждой акции проводится социологический опрос. В этом году респондентами стали свыше четырех тысяч человек. Выяснилось, что 70% водителей склонны нарушать скоростной режим. Подробные данные доступны в Telegram-канале Госавтоинспекции.

Ежегодно в рамках социальной кампании «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проводится пять-шесть мероприятий, направленных на предотвращение ДТП. Среди них - «Маленький пассажир, большая ответственность», «Трезвый водитель», «Некуда спешить» и другие.

По словам Севостьянова, результаты данных акций говорят сами за себя. Охват аудитории достигает пяти-семи миллионов. В прошлом году в Подмосковье зафиксировали значительное снижение аварийности, несмотря на рост по всей России. Уточняется, что благодаря акциям удалось спасти жизни 50 человек, включая десять детей.

В этом году акция «Некуда спешить» проходила с 10 по 30 июня и охватила все возрастные категории. Взрослое население вовлекается через мероприятия на заправках, в торговых центрах и других местах с большим скоплением водителей. Обучение детей - важное направление работы, поскольку оно закладывает основы для будущего соблюдения ПДД. Такие мероприятия проводятся в школах, детских лагерях и профессиональных образовательных учреждениях.

В этом году в проекте участвуют знаменитости, такие как Егор Кончаловский, Егор Дружинин и Сергей Крестовский. Они записывают обращения к водителям, участвуют в мероприятиях и призывают к соблюдению правил дорожного движения.

Напомним, основные причины ДТП в Подмосковье - нарушение скоростного режима, дистанции, правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, а также выезд на встречную полосу.

Важным аспектом улучшения безопасности дорожного движения в Московской области является развитие инфраструктуры. За последние десять лет значительно улучшилось состояние дорог, а также установлены камеры видеофиксации, что способствовало снижению аварийности.

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