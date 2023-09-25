Автобусы продолжат курсировать по маршруту № 350 в Солнечногорске после объявления о его отмене

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Местная жительница Юлия Тиханова купила квартиру в Менделееве, чтобы было удобно добираться до места работы в Химках. Однако вскоре она увидела объявления об отмене маршрута.

«Я писала письма и обращения с просьбой оставить маршрут. Получила ответ, что отмены не будет. Три недели назад услышала уже от одного из водителей, что решение принято и 350-й будет работать до конца сентября. Мы очень переживаем. Другие пути совсем не удобны», - заявила женщина.

Маршрут № 350 выполняет 64 рейса по будням и 48 - по выходным. На данном направлении работают 14 автобусов. В администрации округа информация об отмене маршрута от «Мострансавто» не поступала.

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