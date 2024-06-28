Автобусы «Мострансавто» доставят участников проекта «Поезд памяти» в парк «Патриот»

В работе задействуют автобусы большого класса, оборудованные всем необходимым. Перед выходом все транспортные средства пройдут проверку, а перед выходом на маршрут их снабдят желтыми проблесковыми маячками. С водителями проведут инструктаж по безопасности перевозок детей.

Специальный состав со старшеклассниками восьми стран СНГ отправился из Москвы в Брест 20 июня. За две недели школьники посетят 15 городов, сыгравших важную роль для победы в Великой Отечественной войне.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт - одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».