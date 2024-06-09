09 июня 2024, 14:57

Автобусы Химок перевезли свыше 6,5 миллиона пассажиров с начала года

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В Химках более 6,5 миллиона пассажиров воспользовались автобусами за первое полугодие этого года. Самый популярный маршрут — от станции «Химки» до улицы Дружбы.

Более 800 тысяч человек совершили поездки на автобусе №3 в Химках. Всего В городском округе этим видом транспорта с начала года воспользовались более 6,5 миллиона пассажиров.

«Особой популярностью среди горожан также пользуются маршруты №342 и №443. Суммарно за указанный период автобусы с этими номерами перевезли более миллиона человек», – поделился депутат округа Александр Васильев.

Проверка качества обслуживания пассажиров автобусов в Химках проводится регулярно по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Этим занимаются представители местной администрации на регулярной основе. Также они анализируют обращения жителей.

«Число пассажиров в нашем округе ежегодно растет. Во многом благодаря тому, что в Химках огромное внимание уделяется развитию и модернизации транспортной инфраструктуры. Мы регулярно проводим различные мониторинги общественного транспорта, в ходе которых выявляем недочеты в работе местных автобусов и троллейбусов, а также общаемся с жителями», – поделилась муниципальный депутат Галина Болотова.

Напомним, что ранее четыре автобуса большого класса передали в химкинский филиал «Мострансавто» по просьбе жителей одного из жилых комплексов округа. Они курсируют на маршруте от улицы Германа Титова до метро Планерная.

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Химки Депутаты Автобусы
09 июня 2024, 14:20
Более 12 тысяч человек посетили спектакли театра в Химках с начала года
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Театр «Наш дом» в Химках посетили больше 12 тысяч жителей и гостей округа. В его репертуаре более 90 постановок.

Более 12 тысяч взрослых и юных жителей Химок посетили спектакли театра «Наш дом». Самыми популярными постановками стали «Трактирщица», «Шукшинские рассказы» и «Человек из Подольска».

«Труппа нашего театра не раз радовала своими постановками. Особенно отрадно, что наши артисты не перестают развиваться и регулярно принимают участие во всероссийских и региональных гастрольных турах», - отметила местный депутат Галина Болотова.

Гостями театра могут стать зрители от трех лет. Самые юные театралы предпочитают такие спектакли, как «Волшебник изумрудного города», «Аленький цветочек» и «Закон джунглей». Театр работает уже 28 лет. В нем две сцены на улицах Калинина и Маяковского. В репертуаре «Нашего дома» более 90 постановок. Число зрителей постоянно растет.

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Химки Спектакль Театры
09 июня 2024, 13:06
Прогноз пожарной опасности на 3 три дня опубликовали в Подмосковье
Медиасток.рф
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Один пожар потушили на территории гослесфонда Московской области 8 июня. Возгорание произошло неподалеку от поселка Родники в Раменском городском округе. Представители Комитета лесного хозяйства Подмосковья также опубликовали прогноз пожарной опасности.

Специалисты сообщают, что 9, 10 и 11 июня на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности. При этом в ряде лесничеств установят II класс пожарной опасности, а в Волоколамском и Клинском лесничествах - I класс.

Синоптики прогнозируют, что 9 июня и в ближайшие дни температура воздуха прогреется до 22-25 градусов, а ночью - до 13-14 градусов. При этом ожидается малооблачная погода, а 10 и 11 июня возможны кратковременные дожди с грозами.

Старожилы отмечали, что если божья коровка, посаженная на ладонь, остается на ней или летит вниз - это говорит о ненастной погоде.

Специалисты Комитета лесного хозяйства также напомнили жителям Московской области о штрафах, предусмотренных за поджоги, которые привели к лесным пожарам.

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Пожары Лесные пожары Погода
09 июня 2024, 12:54
Свыше 3 тысяч человек посетили первый матч «Легенд футбола» в Луховицах
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Звезды российского футбола провели матч с любительской сборной Луховиц в рамках третьего сезона «Выходи во двор». Профессиональные спортсмены одержали победу со счетом 5:4.

Министр физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов отметил, что посмотреть матч пришли более трех тысяч жителей и гостей Подмосковья. Встреча состоялась на стадионе «Авиатор». В прошлом году спортивный объект обновили.

Он подчеркнул, что матчи между профессиональными футболистами и любительскими сборными будут проходить на обновленных стадионах.

«Так, в прошлом году после реконструкции мы открыли семь стадионов, в этом году откроем еще десять», - указал Перов.

Комментатором матча выступил спортивный журналист, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов. Перед стартом профессиональные футболисты организовали мастер-классы для детей из местных спортивных секций.

В рамках третьего сезона проекта «Выходи вы двор» команда «Легенды футбола» проведет 10 матчей с командами, состоящими из жителей Московской области.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Футбол Луховицы
09 июня 2024, 12:26
Лесной пожар потушили в Раменском городском округе
Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Жители Раменского городского округа сообщили о пожаре на расстоянии одного километра от поселка Родники 8 июня. Прибывшие на место специалисты оперативно потушили возгорание.

На место происшествия незамедлительно отправились две единицы техники и пять человек лесопожарных формирований. Возгорание охватило территорию в 0,2 гектара.

Позднее площадь пожара увеличилась до 0,3 гектара. Для тушения потребовалось 2,5 часа. При этом возгорание произошло по вине человека.

Сотрудники комитета лесного хозяйства напоминают, что за поджог, который привел к лесному пожару, предусмотрена административная и уголовная ответственность, включая лишение свободы на срок до 10 лет.

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Пожары Лесные пожары Раменское

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