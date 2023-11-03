Автобусы большого класса начнут курсировать от Солнечногорска до станции МЦД «Крюково»

Также Минтранс Подмосковья сообщил, что с 4 ноября изменится расписание маршрута № 440 из Солнечногорска до метро «Водный стадион». Автобусы будут курсировать с интервалом 40 минут. Первый рейс будет отправляться из Солнечногорска в 05:20, а последний от метро «Водный стадион» - в 00:00.

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На маршруте № 312 выполняется 140 рейсов с интервалом 10-15 минут. Первый рейс из Солнечногорска отправляется в 05:00, а последний от МЦД «Крюково» - в 00:10.

Пассажиры маршрута могут сэкономить до 20 минут в час пик и до 50 рублей на оплате проезда. Там можно воспользоваться льготами по социальным картам, а также оплатить проезд банковскими и транспортными картами «Стрелка» и «Тройка».