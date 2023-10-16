Автобусы «Аэроэкспресса» перевезли 3,9 млн пассажиров в Шереметьево за 4 года

Читайте нас в:

Красные автобусы № 1195 связали воздушную гавань со станцией метро Ховрино. Время в пути составляет около 20 минут.

«Каждый месяц автобусы в среднем перевозят порядка 170 тысяч пассажиров, а по итогам девяти прошедших месяцев текущего года пассажиропоток на этом направлении увеличился более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года», - отметил гендиректор предприятия Андрей Акимов.

В этом году компания сократила интервал между автобусами до 10 минут. Она перешла на низкопольные автобусы вместимостью до болеем чем 100 человек. В машинах установили системы-климат-контроля, большие двери, оборудовали место для колясок и пандус.

Автобусы останавливаются у выхода № 2 станции метро Ховрино, в аэропорту - около выхода из терминала В.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».