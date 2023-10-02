Автобусный парк «Аэроэкспресса» обновили на экспресс-маршруте до аэропорта Шереметьево

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В транспорте большие двери, система климат-контроля, салоны приспособили для маломобильных граждан.

«Ежедневно экспресс-автобусами для поездок между станцией метро „Ховрино“ и аэропортом Шереметьево пользуются порядка шести-семи тысяч пассажиров. При этом спрос на этот маршрут продолжает расти», - сообщил гендиректор «Аэроэкспресса» Андрей Акимов.

В часы пик интервалы отправления автобусов сократили с 15 до 10 минут. Поездка до аэропорта занимает около 20 минут по платной трассе М-11. Оплатить поездку можно с помощью банковской карты, карты «Тройка» или наличными при посадке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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