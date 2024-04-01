Автобусный маршрут № 32к запустили в Королеве по просьбам жителей
Маршрут № 32к «Королев — Мытищи» был востребован среди жителей округа, однако, в сентябре 2023 года компания-перевозчик, которая в то время выполняла транспортную работу, отменила перевозку пассажиров по маршруту. Сейчас по просьбам жителей автобус вновь начал курсировать по маршруту.
Перевозкой пассажиров занимается МАП № 10 города Королев - филиал АО «Мострансавто». Ежедневно автобус выполняет 42 рейса - с 07:00 до 20:30. Если пассажиропоток и востребованность маршрута возрастут, в округе рассмотрят возможность увеличения количества автобусов и изменения расписания рейсов.
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