Автобусный маршрут № 30 запустили в деревне Головково под Солнечногорском

Программу семейной ипотеки продлили до 1 июля 2024 года для семей, у которых родился ребенок с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года. Министерство жилищной политики Подмосковья уточнило условия участия в программе и разобрало самые популярные мифы, связанные с ней.

Одним из распространенных мифов является утверждение о том, что ипотеку предоставляют только молодым семьям. На самом деле, программа распространяется на семьи и родителей-одиночек, у которых ребенок родился с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года, на семьи с двумя и более детьми до 18 лет, а также на семьи, в которых есть ребенок-инвалид до 18 лет.

При этом как родители, так и дети должны иметь гражданство России. Законные представители усыновленных детей также могут воспользоваться этой программой. Для оформления семейной ипотеки допускается привлечение созаемщиков.

Еще одним распространенным мифом является предположение, что сумма кредита по семейной ипотеке неограничена. Максимальная сумма кредита на льготных условиях составляет 12 миллионов рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и шесть миллионов рублей в других регионах. При наличии необходимости можно получить дополнительную сумму по рыночным условиям в рамках одной из региональных программ.

Кроме того, бытует мнение, что с помощью семейной ипотеки нельзя рефинансировать кредит. Возможность рефинансирования кредита по семейной ипотеке имеется только при покупке жилья у застройщика по договору долевого участия или договору купли-продажи. Эту процедуру невозможно провести при строительстве дома с привлечением подрядчика.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил пользу цифровизации госуслуг.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».