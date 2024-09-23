23 сентября 2024, 14:31

Автобусных рейсов до лицея «Авиатика» в Лобне стало больше по просьбам жителей

Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости

Расписание автобусов, ведущих к новому лицею «Авиатика» в лобненском микрорайоне Катюшки, изменилось с 23 сентября. По просьбам жителей, транспорт будет ходить чаще.

На маршруте № 17 добавили рейсы - теперь их 44 вместо 32. Кроме того, по маршруту № 9 добавили заезды к «Авиатике» на рейсах в 07:16 и 07:32 от остановки «Красные Поляны», в 13:21 и 14:10 - от МЦД «Лобня».

«Это новый объект, новый пассажиропоток. Всю неделю мы занимались мониторингом и изменили подход. С понедельника автобусы поехали по новому расписанию, мониторинг мы продолжаем. Сотрудники администрации работают на маршруте, собирают данные», - рассказала глава городского округа Лобня Анна Кротова.

Решения требует и вопрос с отсутствием автобусной остановки у лицея. Родители пишут в соцсетях, что дети сидят прямо на асфальте, ожидая транспорт.

«Изначально остановка не была тут предусмотрена. Рассчитывали, что дети выйдут из лицея и сразу сядут в автобус. Места для отдельного павильона там нет. Но мы начали прорабатывать вопрос так, чтобы сделать некий навес от забора школы, с лавками», - говорит Кротова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил внимательно изучить вопрос с транспортной доступностью «Авиатики», детально разобраться с жалобами горожан. Глава региона подчеркнул, что маршруты для детей нужно сделать удобными.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Школы Лобня Автобусы
23 сентября 2024, 14:31
Отопление в школах и детских садах Подмосковья включат с 29 сентября — Андрей Воробьев
Читайте нас в: Google Новости
Отопление в школах, детских садах и медицинских центрах Подмосковья начнут включать в воскресенье, 29 сентября, рассказал губернатор Андрей Воробьев. В понедельник дети и пациенты придут в уже отопленные помещения.

«В воскресенье мы начинаем включать отопление в детских садах и школах», - сказал губернатор на заседании правительства.

Сейчас ночные температуры составляют 8-13 градусов, так сохранится до конца недели. Вскоре столбики термометров опустятся до 7-8.

С воскресенья ожидается около 13 днем и не более чем 10 ночью. Отталкиваясь от нормативов, принято решение о начале подачи отопления.

«Это достаточно чувствительная история, чтобы в понедельник уже было комфортно. В прошлом году дали тепло 27-го числа», - подчеркнул вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Больницы Андрей Воробьев Отопление Детские сады
23 сентября 2024, 11:57
Жителей Подмосковья пригласили на «Цифровой диктант»
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Всероссийская акция «Цифровой диктант» поможет проверить знания в области современных технологий и сервисов. В Министерстве госуправления, IT и связи Подмосковья рассказали, как принять участие в мероприятии.

Акция позволит определить уровень своих цифровых компетенций и провести анализ ошибок. Диктант проходит в формате онлайн-тестирования и включает задания, адаптированные под разные возрастные группы: для детей, подростков, взрослых и людей старшего возраста.

В структуру диктанта войдут пять блоков: «Цифровое потребление», «Цифровые компетенции», «Цифровая безопасность», «Цифровые технологии» и «Финансовая киберграмотность». Проверить себя можно с 10 по 28 октября на платформе ЦифровойДиктант.рф.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Больницы Андрей Воробьев Отопление Детские сады
23 сентября 2024, 11:11
Подмосковье вошло в топ по числу заявок на конкурс образовательной журналистики
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Продолжается прием заявок на всероссийский конкурс образовательной журналистики «ПРО Образование», стартовавший 22 июля. Уже поступило более тысячи заявок из 79 регионов России. Наибольшей популярностью пользуются номинации: «Лучшее школьное сообщество в соцсетях», «Лучшее дошкольное сообщество в соцсетях» и «Лучший материал о работе педагогов».

Жюри будет оценивать проекты по таким критериям, как социальная значимость, достоверность и выразительность. Журналисты и индивидуальные авторы могут участвовать в 17 номинациях.

«В этом году появились две новые номинации - „Пушкинское перо“, учрежденное в год 225-летия со дня рождения великого русского поэта и писателя, а также „Популяризация экологических проектов и инициатив среди детей и молодежи“», - прокомментировал министр просвещения России Сергей Кравцов.

На данный момент лидерами по количеству заявок стали Краснодарский край, Кемеровская область, Московская область, Санкт-Петербург и Ростовская область.

Педагоги, ведущие образовательную деятельность в соцсетях, могут участвовать в номинации «Наставник-просветитель». Помимо этого, ввели пять категорий для образовательных сообществ в соцсетях, включая дошкольные и педагогические вузы.

Все желающие смогут подать заявку на участие до 15 октября.

Ознакомиться с полным списком номинаций и подробными условиями конкурса, а также подать заявку на участие можно на официальном сайте.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Журналистика конкурсы
23 сентября 2024, 10:52
Более тысячи человек стали участниками велозаезда Gran Fondo в Рузе
Gran Fondo
Читайте нас в: Google Новости
Более тысячи велосипедистов приняли участие в заезде Gran Fondo в Рузе. Это был пятый и финальный старт сезона в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

На выбор участникам предложили три дистанции: 30, 50 и 96 километров. Старт и финиш трассы разместились перед зданием администрации Рузского округа, а стартовый городок - у Дворца водных видов спорта «Руза».

Руза считается «домашней» трассой Gran Fondo, где уже семь лет завершается велосезон. Первая гонка здесь состоялась в 2018 году и была приурочена к 690-летию города. В 2025 году проект отпразднует десятилетие.

Напомним, в 2024 году в Подмосковье прошло пять заездов серии в Лотошине, Волоколамске, Серпухове, Ногинске и Рузе. С 2016 года в гонках приняли участие свыше 150 тысяч человек, а с 2023 года проект стал частью «Суперлиги Подмосковья» и реализуется в рамках нацпроекта «Демография».

С результатами соревнований можно ознакомиться на сайте велозаездов Gran Fondo Russia.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены

Новости по теме