Автобусные рейсы в Балашихе запустят в Новый год и Рождество бесплатно

Движение по новому мосту через реку Молодильню открыли на месяц раньше намеченного срока в районе деревни Троица городского округа Истра в середине декабря. Протяженность нового двухполосного объекта составляет около 90 метров, включая подходы.

Заместитель председателя правительства и министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик проверил мост, пообщался с жителями соседних деревень и оценил качество проведенных работ.

Гержик пояснил, что движение по мосту запустили 20 декабря. Он напомнил, что весной этого года старый мост обрушился из-за поднявшегося уровня воды и размытия грунта, и вот теперь жители вновь получили возможность пользоваться новой переправой.

«Сейчас благодаря сооружению жители деревень Троица, Часовня и Гордово и многочисленных СНТ смогут беспрепятственно выехать из деревень в сторону Новорижского шоссе», - указал Гержик.

В процессе строительства моста обеспечили два альтернативных маршрута: временную дорогу рядом со старым мостом и проезд через территорию дачного некоммерческого партнерства «Истринские холмы». С завершением строительства эти временные участки будут ликвидированы. Новая переправа является единственным подъездом к деревням Гордово и Часовня, а также к коттеджному поселку «Истринские холмы».

Для безопасности и удобства людей на новом мосту предусмотрена пешеходная зона. Строителям предстоит завершить работы по берегоукреплению и установить специальные конструкции, которые будут предотвращать размыв моста в период паводков.