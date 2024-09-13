Автобусную остановку оборудуют в деревне Кутьино
Жители деревни Кутьино попросили оборудовать остановку общественного транспорта. Этот вопрос рассмотрят на комиссии по безопасности дорожного движения.
Первый заместитель главы городского округа Подольск Владимир Кравцов взял на контроль вопрос с оборудованием остановки. Также совместно с сельским старостой и профильными специалистами он провел обход территории и поручил устранить выявленные недочеты на контейнерной площадке.
После он проверил готовность жилых домов в микрорайоне Кузнечики к отопительному сезону. Коммуникации горячего и холодного водоснабжения нареканий не вызвали: все готово к зиме. Такие мониторинги территорий округа продолжатся и дальше.
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