Автобус съехал в кювет в Волоколамске. Один человек пострадал

«В салоне находились семь пассажиров. Пострадавший пассажир доставлен в больницу с незначительными ушибами. Водитель перед выходом на линию прошел медицинский осмотр. Автобус также был проверен и выпущен на линию в исправном состоянии», - рассказали в ведомстве.

Утром 17 декабря пассажирский автобус врезался в фонарный столб на Веерной улице в Москве. В результате четыре человека пострадали, их доставили в больницу.

В этот же день семь пассажиров получили ранения при столкновении школьного автобуса и «Лады» в Удмуртии. Среди пострадавших - двое детей. Всех, кто находился в салоне, отправили на углубленный осмотр в медучреждение.