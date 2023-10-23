Автобус с медикаментами отправили в зону СВО из Королева
Жители Королева собрали и отправили в зону СВО медикаменты, носилки и перевязочные материалы. Также вместе с медицинским грузом на автобусе к бойцам отвезут маскировочные сети и камуфляжные костюмы. Перед отправкой машину решили перекрасить в зеленый цвет.
Пассажирский автобус для помощи участникам СВО передали благотворительному фонду «Окно в мир» из Королева. Транспортное средство оставят в медицинской роты.
«Сегодня мы его забираем и в понедельник он поедет к ребятам, поедет в медицинскую роту для эвакуации раненых», - сообщила президент благотворительного фонда «Окно в Мир» Екатерина Зеленцова.
Благотворительный фонд работает с 2015 года. С начала спецоперации он отправил на фронт 12 УАЗ и один грузовик.
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