Авиапатрулирование лесов началось в Подмосковье из-за аномальной жары

По прогнозам синоптиков, в выходные воздух в Московской области прогреется до +32 градусов. В лесах введут высокий класс пожарной опасности. В режим повышенной готовности перевели все службы комитета лесного хозяйства. Особое внимание уделят площадям, занятых лесными культурами, торфяникам, участков лесного фонда, прилегающих к СНТ и ДНТ и популярных мест среди жителей.

«На круглосуточном дежурстве находятся специалисты региональной диспетчерской службы, которые обеспечивают круглосуточный мониторинг пожарной ситуации в лесах и оперативное взаимодействие», - прокомментировал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Также введено авиационное патрулирование лесов. Вместе с тем специалисты будут совместно с территориальными органами МЧС и МВД России, органами местного самоуправления лесной охраны лично патрулировать территории. Их задача - не только выявить нарушения требований пожарной безопасности и лесного законодательства, но и провести мероприятия по недопущению возникновения природных пожаров и их распространению. Кроме того, пожарную технику рассредоточат по наиболее горимым участкам лесного фонда.

Жителей, обнаруживших возгорание, просят оперативно сообщать об этом по телефону горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00. Также звонки принимают по единому номеру 112».

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