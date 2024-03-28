Авиационно-космическому Кубку по хоккею с шайбой присвоили имя летчика Сергея Богдана в Подмосковье
Авиационно-космическому Кубок по хоккею с шайбой получил имя героя России, заслуженного летчика-испытателя Сергея Богдана. Команда под его руководством ежегодно входила в число победителей турнира.
Как рассказали в администрации Жуковского, соревнования проводят среди авиационно-космических команд России. Им присвоили имя героя путем голосования в день его рождения - 27 марта.
С момента создания турнира капитан команды «Сухой» Сергей Богдан внес большой вклад в его развитие. Коллектив ежегодно входил в число победителей.
«Сергей Богдан - не только профессиональный пилот, но и мужественный человек, спортсмен с разнообразными интересами, являющийся образцом для влюбленных в небо и в спорт», - отметили в ведомстве.
Сергей Богдан начал карьеру в 1991-м году, а с 1993-го он занимал разные должности в государственном летно-испытательном центре Министерства обороны. В 2000-м году его наградили Орденом Мужества, а в 2006-м присвоили звание заслуженного летчика-испытателя России.
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