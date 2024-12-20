Авиационная корпорация «Рубин» в Балашихе подвела итоги 2024 года

Публичное акционерное общество «Авиационная корпорация „Рубин“» является одним из крупнейших системообразующих предприятий Балашихи, на котором трудятся 2227 человек, включая 13 кандидатов наук и два доктора наук. «Рубин» занимается разработкой и производством комплектующих для всей российской авиационной техники, являясь единственным предприятием в СНГ, специализирующимся на изделиях взлетно-посадочных устройств. Здесь создаются авиационные колеса, тормоза и гидравлические агрегаты.

В 2024 году «Рубин» открыл конструкторское бюро при МГТУ имени Н. Э. Баумана в Москве, где студенты выполняют задания от сотрудников корпорации под руководством опытных наставников.

«Сегодня предприятие решает важнейшие задачи для авиационной отрасли нашей страны. Хочу поблагодарить всех работников за их ежедневный труд. Отдельно благодарю руководство за подготовку кадров», - отметил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Подводя итоги 2024 года, Игорь Ряпин сообщил, что коллектив успешно выполнил все намеченные планы и поздравил его с отличной работой, обозначив цели на следующий год.

Сотрудники корпорации получили благодарности от губернатора Московской области Андрея Воробьева, знаки Московской областной думы «За труды» от имени председателя областного парламента Игоря Брынцалова, а также почетные грамоты и благодарственные письма от главы Балашихи. Коллектив также был награжден письмом областного министерства инвестиций, промышленности и науки.