20 декабря 2024, 10:05

Авиационная корпорация «Рубин» в Балашихе подвела итоги 2024 года

Пресс-служба администрации Балашихи
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На итоговой встрече наградили сотрудников корпорации за их работу. Грамоты вручали заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области ветеран СВО и участник программы «Время героев» Кирилл Лосунчуков, глава Балашихи и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров, депутат Мособлдумы Владимир Шапкин, председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов и генеральный директор корпорации Игорь Ряпин.

Публичное акционерное общество «Авиационная корпорация „Рубин“» является одним из крупнейших системообразующих предприятий Балашихи, на котором трудятся 2227 человек, включая 13 кандидатов наук и два доктора наук. «Рубин» занимается разработкой и производством комплектующих для всей российской авиационной техники, являясь единственным предприятием в СНГ, специализирующимся на изделиях взлетно-посадочных устройств. Здесь создаются авиационные колеса, тормоза и гидравлические агрегаты.

В 2024 году «Рубин» открыл конструкторское бюро при МГТУ имени Н. Э. Баумана в Москве, где студенты выполняют задания от сотрудников корпорации под руководством опытных наставников.

«Сегодня предприятие решает важнейшие задачи для авиационной отрасли нашей страны. Хочу поблагодарить всех работников за их ежедневный труд. Отдельно благодарю руководство за подготовку кадров», - отметил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Подводя итоги 2024 года, Игорь Ряпин сообщил, что коллектив успешно выполнил все намеченные планы и поздравил его с отличной работой, обозначив цели на следующий год.

Сотрудники корпорации получили благодарности от губернатора Московской области Андрея Воробьева, знаки Московской областной думы «За труды» от имени председателя областного парламента Игоря Брынцалова, а также почетные грамоты и благодарственные письма от главы Балашихи. Коллектив также был награжден письмом областного министерства инвестиций, промышленности и науки.

Балашиха Промышленность
20 декабря 2024, 10:52
Новогодние сувениры начали изготавливать на фетровой фабрике в Воскресенске
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Коллектив фабрики «Фетр» активно готовится к новогодним праздникам. Сотрудники предприятия приступили к изготовлению уникальных змеек — символов наступающего года.

На фабрике также делают экологичные новогодние елки из войлока, которые подойдут для украшения любого интерьера. Одним из самых востребованных видов продукции предприятия являются войлочные тапочки. Они не только теплые и комфортные, но и отличаются оригинальным дизайном. Такие тапочки с удовольствием приобретают покупатели в разных регионах России.

Кроме того, коллектив фабрики изготавливает из фетра и войлока разнообразные новогодние игрушки, как в традиционном стиле, так и в современном.

Старейшая фабрика муниципалитета является одним из немногих предприятий в России, которые выпускают изделия из войлока высокого качества.

Новый год Воскресенск
20 декабря 2024, 10:51
Более 120 незаконных торговых точек снесли в Котельниках в 2024 году
Пресс-служба администрации г.о. Котельники
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В городском округе Котельники ведется активная работа по упорядочиванию размещения торговых точек. С октября демонтировано 22 объекта, всего за год — 126.

Снос нестационарных торговых объектов проводится в соответствии с областным законом о благоустройстве и постановлением главы округа. Решение об удалении таких объектов принимается, если они исключены из схемы размещения на муниципальной земле. Предпринимателям заранее выдают предписания и расторгают договоры аренды.

Цель работы - сделать городскую среду комфортной, безопасной и организованной. Демонтаж объектов продолжается, чтобы освободить пространство для благоустройства и удобства жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.

Работа Котельники
20 декабря 2024, 10:46
Глава Воскресенска обсудил с предпринимателями развитие местного бизнеса
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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На встрече с предпринимателями глава округа Алексей Малкин подвел итоги года и наметил планы на будущее. Мероприятие прошло на площадке торгово-промышленной палаты.

Глава городского округа отметил важность продвижения бренда «Сделано в Воскресенске». По его словам, продукция местных предприятий обладает высоким качеством и конкурентоспособностью. «Нам есть, что предложить потребителям. Мы будем продвигать товары воскресенских производителей по всему Подмосковью, уделяя внимание и развитию культурной, и туристической привлекательности города», - заявил Малкин.

На встрече представители бизнеса обсудили проблемы и перспективы развития малого и среднего предпринимательства, новые экономические и налоговые инициативы, а также планы по улучшению инвестиционного климата в округе. Идеи, озвученные участниками, будут рассмотрены для включения в стратегию развития Воскресенска на следующий год.

Воскресенск
20 декабря 2024, 10:43
Роман Акимов из Мытищ стал призером международного турнира по плаванию
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Роман Акимов завоевал на XVIII Международном Кубке Владимира Сальникова серебряную медаль. Спортсмен из Мытищ на 400 метрах вольным стилем показал время — 3:42.65.

Кубок Владимира Сальникова проходит в Санкт-Петербурге. В турнире участвуют спортсмены из ЮАР, Нигерии, Ганы, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Казахстана, Армении и других стран. Также на соревнования приехали ведущие российские пловцы.

Спортсмены Мытищи

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