Аварию системы отопления ликвидировали в Сергиевом Посаде

В ответ на жалобы жителей подъезда в дом на улице Кирпичная выехали аварийная бригада, представители управляющей компании и замглавы городского округа Александр Афанасьев.

Прибывшие на место специалисты выявили, что система отопления завоздушилась из-за закупорившего задвижку постороннего предмета. Как она оказалась в системе, пока остается неизвестным.

Работники произвели слив теплоносителя и заменили задвижку, после чего приступили к возвращению тепла. Ожидается, что в течение нескольких часов температура в квартирах вернется в норму.

Ранее вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил о завершении работ по возвращению тепла в многоэтажные дома Климовска после крупной аварии. Для восстановления отопления аварийным бригадам приходилось работать днем и ночью, ликвидируя новые неполадки и постоянно находясь на связи с жильцами.