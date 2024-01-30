30 января 2024, 10:05

Аварию с поврежденным участком трубопровода устранили на улице Кирова в Химках

Читайте нас в: Google Новости

Водоснабжение трех домов, которые пострадали от прорыва трубы на улице Кирова в Химках, возобновили. Ремонт участка завершился, и сегодня рабочие восстановят асфальт на месте аварии.

«Вчера на улице Кирова произошла авария трубы холодного водоснабжения. Был большой ремонт, меняли два метра участка. Раскопали часть улицы. Работы проводились на глубине трех метров. Три дома оставались без холодной воды. Сейчас работы завершены, водоснабжение восстановлено», - написал в своем Telegram-канале глава Химок Дмитрий Волошин.

Сегодня на улице Кирова будут восстанавливать асфальт, который пришлось снять для доступа к трубам. По слова Волошина, эти работы выполнят до 14:00. После этого автобусы начнут ходить по привычной схеме.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Химки Работа Коммунальные аварии
30 января 2024, 10:28
Жителям Яхромы сделают перерасчет за ЖКУ после аварии в котельной на улице Ленина
Рой Евгений Александрович
Читайте нас в: Google Новости
Перерасчет проведут для жителей Яхромы, подключенных к котельной на улице Ленина, в январе. Из-за коммунальной аварии без горячей воды и отопления остались 74 многоквартирных дома.

Утечка на теплосети в подвале котельной произошла 12 января. После завершения ремонта в коммунальной сети сломалась главная задвижка на выходе из котельной. Ее заменили на новую, но на время работ оборудование промерзло и произошла серия небольших аварий на основных узлах. В результате часть Яхромы осталась без тепла.

По словам главы Дмитрова Ильи Поночевного, в январе для жителей домов на улице Космонавтов проведут перерасчет.

«Жителям Яхромы, подключенным к котельной на улице Ленина и жителям Дмитрова, чьи дома питаются от котельной на улице Космонавтов, в январе будет сделан перерасчет по коммунальным услугам в связи с тем, что горячее водоснабжение и отопление подавались с перерывом, превышающим установленную продолжительность», - сказал он.

Сумму корректировки укажут в январской квитанции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Отопление Коммунальные аварии Дмитров
30 января 2024, 10:27
Свыше 20 тысяч подростков трудоустроились в Подмосковье в 2023 году
Пресс-служба администрации города или района
Читайте нас в: Google Новости
Центр занятости населения Подмосковья помог найти временную работу свыше 20 тысячам подростков за год. Об итогах работы по этому направлению рассказали в Мособлдуме.

«В 2023 году трудоустроено 20,1 тысячи подростков, больше половины из них - 12 551 человек - работали в период летних каникул. Средняя зарплата молодых людей составила 18,2 тысячи рублей, что на 2,2 тысячи рублей больше, чем в 2022-м. Дополнительно к зарплате каждому выделяли по 2 250 рублей в месяц из бюджета региона», - сказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Чаще всего подростки устраивались подсобными рабочими, озеленителями, дворниками и другими работниками по благоустройству.

Услугу по временному трудоустройству подростков можно получить на сайте «Работа России». Там же есть информация об актуальных вакансиях - на сегодняшний день несовершеннолетним доступно порядка двух тысяч предложений.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Работа Мособлдума
30 января 2024, 09:24
Аварию на электросетях в Шатуре устранят в течение двух часов
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Энергетики работают над ликвидацией аварии, которая произошла на электросетях в Шатуре. Ремонт планируется выполнить в течение двух часов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городского округа Алексей Артюхин.

Из-за аварии произошло аварийное отключение электроэнергии по проспекту Ильича, а также на улицах Клары Цеткин, Энергетиков, Школьной, Московской, Радченко и Красноармейской.

Технологический сбой устраняют «Шатурские электросети». В течение двух часов подачу электричества должны восстановить.

В этом году Москва и Подмосковье превысили пики потребления электроэнергии, особенно в период праздников. В некоторых городских округах из-за перегрузки возникли перебои. Губернатор Андрей Воробьев и министр энергетики России Николай Шульгинов определили вектор модернизации системы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Электричество Шатура
30 января 2024, 08:48
Более 100 команд юнармейцев приняли участие в военно-патриотической игре в Подольске
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Открытая военно-патриотическая игра «В белоснежных полях под Москвой» прошла в Быковской школе в Подольске. Участие в соревнованиях приняли 116 команд юнармейцев. Они представляли все города Подмосковья, а также Тверь и Москву.

Для начальников местных отделений «Юнармии» провели семинар по организации военно-патриотических игр. Представитель главного штаба Людмила Аржакова рассказала про автоматизированную информационную систему «Юнармии». Также своим опытом работы поделились представители команд из Коломны, Домодедово, Ступино, Чехова и Подольска.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Такие игры проводятся на территории Быковской школы уже в шестой раз. В этот раз соревнования посвятили 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады.

«Это единственная игра, которая проводится зимой. Конечно, это накладывает определенные обязательства. Вся программа составлена все-таки грамотно. Дети участвуют в конкурсах как на улице, так и в помещениях», - сообщил заместитель начальника штаба «Юнармии» Московской области Евгений Лукошников.

Напутственные слова участникам состязаний сказали ветераны Вооруженных сил России, в том числе генерал-полковник Иван Морозов. Чтобы поддержать участников специальной военной операции, юнармейцы перед началом стартов собрали 20 больших коробок с гуманитарным грузом и еще 15 тысяч писем для бойцов.

Подольск Дети Школы

Новости по теме