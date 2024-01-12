12 января 2024, 10:54

Аварию на канализационных сетях устранили в Сергиевом Посаде

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Вечером 11 января на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде грязная вода пошла верхом из канализационного колодца, расположенного на проезжей части. Специалисты установили, что причиной стал засор канализации.

Ночью бригада «Водоканала» устраняла аварию. На место ЧП также выехал глава Сергиево-Посадского округа Дмитрий Акулов.

«Все службы были мобилизованы на устранение засора канализации и его последствий», - отметил Акулов.

Специалисты установили, что причиной засора стали пищевые отходы.

«Почему-то всем кажется, что канализационные трубы больших размеров, но это не так. Пожалуйста, выбрасывайте мусор туда, где он должен быть, и тогда таких ситуаций не будет у нас», - прокомментировал начальник канализационной службы «Водоканала» Александр Чуринов.

Ранее Андрей Воробьев рассказывал о работе по модернизации системы ЖКХ в регионе, а также о принципах качества выполнения этих задач.

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ЖКХ Сергиев Посад
12 января 2024, 12:06
Строительство разворотной эстакады началось между Каширским шоссе и трассой А-105
Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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Строительство разворотной эстакады между Каширским шоссе и трассой А-105 началось в Подмосковье. Протяженность участка работ превысит 90 метров.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, реконструкция Каширского шоссе позволит увеличить его пропускную способность на 20-30%. По словам заместителя председателя правительства Алексея Гержика, время проезда по дороге составит не более 20 минут.

«Завершить строительство развязки и разворотной эстакады планируется в четвертом квартале 2024 года», - сказал он.

Позже начнется строительство путепровода между Каширским шоссе и трассой А-105, а дорогу расширят до шести-восьми полос. Общая протяженность участка реконструкции составит около пяти километров. Транспортная доступность улучшится для жителей строящихся микрорайонов, а также сел и деревень.

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Строительство Дороги
12 января 2024, 11:52
ДТП с участием 11 машин произошло под Сергиевым Посадом
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Служба-112 Подмосковья приняла заявку о крупном ДТП на трассе М-8 «Холмогоры» под Сергиевым Посадом. На дороге столкнулись 11 автомобилей.

Очевидцы сообщают, что дорога в сторону Москвы полностью перекрыта, водители ищут пути объезда. На месте работают специализированные службы.

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Авария произошла на 62-м километре трассы. Сообщение в Службу-112 поступило в 10:00, при этом заявитель отметил, что пострадавших в ДТП нет.

ДТП Дороги Сергиев Посад
12 января 2024, 11:30
Спасатели в Лобне вытащили из-под завалов двух собак после обрушения бетонного забора
Фото: ОПСО «СпасРезерв»
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При обрушении бетонного забора автомойки в Лобне под завалы попали две собаки. Жители вызвали спасателей. Операция по спасению животных длилась около девяти часов.

Горожане поддерживали спасателей, приносили им еду и горячий чай. Спустя несколько часов, одну из дворняг вытащили из-под бетонной плиты. Волонтеры отправили ее на осмотр в ветеринарную клинику. Для второй собаки спасатели обеспечили условия для самостоятельного выхода из-под завалов.

Напомним, в экстренных случаях необходимо звонить по номеру 112. Оператор поможет вызвать скорую помощь, пожарных, полицию или МЧС.

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Спасатели Лобня Собаки
12 января 2024, 11:18
Операторы кол-центра «Стань мамой в Подмосковье» приняли свыше 250 тысяч звонков за год
Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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Кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» принял свыше 250 тысяч звонков в 2023 году. Из них свыше 22,2 тысячи — из других регионов России.

По словам первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой, с 2019 года кол-центр принял почти 1,6 миллиона обращений.

«Сотрудники горячей линии могут рассказать о системе родовспоможения региона, необходимых документах и о многом другом. В среднем в день на одного оператора приходится 300 звонков», - сказала она.

Получить консультацию жители могут по телефону 8 (800) 550-30-03. Ознакомиться с системой родовспоможения также можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что после капремонта открыли еще шесть медицинских центров открыли после капремонта. Они располагаются в Щелкове, Лосино-Петровском, Волоколамске и Видном.

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