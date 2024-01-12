Аварию на канализационных сетях устранили в Сергиевом Посаде

Ночью бригада «Водоканала» устраняла аварию. На место ЧП также выехал глава Сергиево-Посадского округа Дмитрий Акулов.

«Все службы были мобилизованы на устранение засора канализации и его последствий», - отметил Акулов.

Специалисты установили, что причиной засора стали пищевые отходы.

«Почему-то всем кажется, что канализационные трубы больших размеров, но это не так. Пожалуйста, выбрасывайте мусор туда, где он должен быть, и тогда таких ситуаций не будет у нас», - прокомментировал начальник канализационной службы «Водоканала» Александр Чуринов.

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