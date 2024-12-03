Аварийный жилой дом снесли в поселке Лесозавода в Шатуре

Этот одноэтажный жилой дом с общей площадью 160 квадратных метров был построен в 1950-х годах прошлого века и находился в окружении жилой застройки. В 2024 году здание признали аварийным из-за его непригодности для дальнейшей эксплуатации.

Министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко отметил, что в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» проведены мероприятия по расселению жильцов из четырех квартир. После этого дом был включен в список на снос и демонтирован осенью текущего года.

На данный момент территория освобождена от аварийного здания, строительный мусор вывезен и утилизирован. В администрации пока не определились с дальнейшим использованием освобожденного участка.

Всего на территории городского округа Шатура было выявлено 90 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день 42 из них были снесены, достроены или приведены в соответствие, что составляет примерно 47% от общего числа. Работа в этом направлении продолжится.