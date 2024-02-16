Аварийный жилой дом снесли на Советской улице в Бронницах
Специалисты завершили снос аварийного дома № 10 на улице Советская в Бронницах. демонтаж осуществлялся в рамках программы по обнаружению и устранению объектов незаконной застройки, а также аварийных зданий на территории Московской области.
Министр архитектуры и градостроительства правительства Подмосковья Владислав Гордиенко сообщил, что аварийное двухэтажное кирпичное здание, построенное в 1956 году, имело общую площадь более тысячи квадратных метров. Оно находилось в плохом состоянии и частично обрушилось.
«В 2015 году произведены необходимые мероприятия по переселению жильцов - 12 квартир. В декабре 2023 года были проведены работы по демонтажу. В настоящий момент территория свободна от аварийной постройки, строительный мусор вывезен и утилизирован», - указал Владислав Гордиенко.
Администрация городского округа Бронницы рассматривает возможности дальнейшего использования освободившегося земельного участка для благоустройства территории, включая размещение плоскостной автомобильной парковки и объектов общественного назначения.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.
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