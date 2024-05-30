30 мая 2024, 18:18

Аварийный жилой дом на улице Ракетчиков снесли в Одинцове

Мособлархитектура
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Расселенный многоквартирный дом на улице Ракетчиков снесли в Одинцове. Здание признали аварийным и непригодным для проживания.

По словам министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко, решение о сносе пятиэтажного панельного дома 1975 года постройки приняли в связи с моральным и физическим износом.

«В первом квартале 2024 года в рамках адресной программы Московской области „Переселение граждан из аварийного жилищного фонда“ были завершены необходимые мероприятия по расселению жильцов 75 квартир, после чего проведены работы по демонтажу. В настоящее время участок свободен от аварийной постройки, строительный мусор утилизирован и вывезен», - рассказал Гордиенко.

В ведомстве добавили, что в городском округе снесли, достроили и привели в соответствие 771 объект - 83% от общего количества.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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Одинцово Благоустройство
30 мая 2024, 19:10
Управление ФССП по Подмосковью получило два автобуса и четыре автомобиля
Пресс-служба ГУФССП России по Московской области
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Правительство Московской области передало подмосковному ГУФССП служебный транспорт. В распоряжение судебных приставов перешли два автобуса, два автомобиля УАЗ «Патриот» и два - Лада «Веста».

Как пояснили в ведомстве, с помощью дополнительных автобусов выдворять незаконных мигрантов станет гораздо проще, даже с учетом увеличения их количества, а специальные машины УАЗ «Патриот» позволят сотрудникам Спецназа Главного управления более оперативно реагировать, выезжая на сложные вызовы, например, на выдворение иностранных граждан, которые нарушили закон у себя на родине.

Также сегодня руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев и главный судебный пристав региона области Андрей Тагаев подписали соглашение о сотрудничестве об информационном взаимодействии между ведомствами.

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Красногорск Спецназ Автобусы
30 мая 2024, 18:56
Реконструкцию системы водоснабжения проведут в селе Горы округа Коломна
Медиаархив Московской области
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Конкурс в электронной форме на реконструкцию системы водоснабжения объявили в селе Горы. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ, сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Подрядчику предстоит возвести повысительную насосную станцию подземного исполнения в стеклопластиковом стакане и накопительные стеклопластиковые резервуары подземного исполнения. Помимо этого, необходимо выполнить демонтаж существующей сети водоснабжения и проложить новые трубопроводы.

Все работы планируется завершить к 2026 году.

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Коломна ЖКХ
30 мая 2024, 18:49
Мост через реку Журавку на дороге «Путилково – Пятницкое шоссе» достроят в 2025 году
Минтранс Подмосковья
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Рабочие приступили к устройству свайного основания под опоры моста через реку Журавку. Работы ведутся в рамках строительства автодороги «Путилково — Пятницкое шоссе».

«Длина моста составит более 66 метров, он станет частью новой четырехполосной дороги длиной 1,8 километров», - рассказал заместитель председателя правительства - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Он добавил, что благодаря новому мосту значительно улучшится дорожная ситуация в регионе.

В рамках проекта предусмотрено строительство одноуровневой кольцевой развязки. Завершить работы планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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Строительство Дороги
30 мая 2024, 18:29
Подмосковный Главгосстройнадзор проверил возведение ЖК в Котельниках
Пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области
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Подмосковный Главгосстройнадзор проверил, как идет строительство корпусов жилого комплекса «Томилинский бульвар» и поликлиники для взрослых в Котельниках. По проекту новое медицинское учреждение рассчитано на 100 посещений в день.

Как пояснили в ведомстве, инспекторы осмотрели возведенные конструкции надземной части, а также кровель. Сейчас рабочие приступили к работам по устройству фасадов первых этажей и внутренних инженерных систем.

Все работы идут по графику - застройщик АО «Яркий мир» планирует завершить все работы в феврале 2025 года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Поликлиники Котельники

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