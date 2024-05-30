Аварийный жилой дом на улице Ракетчиков снесли в Одинцове

По словам министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко, решение о сносе пятиэтажного панельного дома 1975 года постройки приняли в связи с моральным и физическим износом.

«В первом квартале 2024 года в рамках адресной программы Московской области „Переселение граждан из аварийного жилищного фонда“ были завершены необходимые мероприятия по расселению жильцов 75 квартир, после чего проведены работы по демонтажу. В настоящее время участок свободен от аварийной постройки, строительный мусор утилизирован и вывезен», - рассказал Гордиенко.

В ведомстве добавили, что в городском округе снесли, достроили и привели в соответствие 771 объект - 83% от общего количества.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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