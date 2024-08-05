Аварийный многоквартирный дом снесли на Береговой улице в Серпухове

По словам министра Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко, решение о сносе приняли в прошлом году, а жильцов из шести квартир расселили.

«В июле текущего года были завершены работы по сносу аварийной постройки и расчистке территории от строительного мусора», - рассказал Гордиенко.

Пока администрация не приняла решение о том, как высвободившийся участок земли будет использоваться.

В ведомстве добавили, что уже в Серпухове снесли, достроили и привели в соответствие 143 объекта - это 61% от общего количества.

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