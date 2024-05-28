28 мая 2024, 15:35

Аварийный многоквартирный дом 1938 года постройки снесли в Ступине

Мособлархитектура
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Аварийный многоквартирный дом снесли в Ступине. Работы провели по программе ликвидации ветхих, а также объектов незавершенного строительства.

По словам министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко, двухэтажный деревянный дом построили в 1938 году, после признания непригодным для проживания его решили снести.

«В рамках адресной программы Московской области „Переселение граждан из аварийного жилищного фонда“ были проведены мероприятия по расселению восемь жилых помещений, после чего весной текущего года произведен демонтаж строения. В настоящее время участок освобожден от аварийной постройки и строительного мусора», - рассказал Гордиенко.

В ведомстве отметили, что на территории городского округа Ступино снесено, достроено и приведено в соответствие 272 объекта.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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Строительство Ступино Аварийное жилье
28 мая 2024, 16:15
Свыше 10 юных спортсменов из Белгорода временно перебазировали в Мытищи
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Юные спортсмены из Белгорода знакомятся с Мытищами. Из-за нестабильной обстановки ребята вынуждены временно изменить место тренировок и перебазироваться в Подмосковье.

При поддержке администрации городского округа Мытищи организована культурно-спортивная и духовно-просветительская программа для детей в приходе храма Святого мученика Уара в поселке Вешки. В рамках программы проведены мастер-класс по лапте, экскурсия по храму, знакомство с колокольней, где юный звонарь Тимур (Тимофей) Карпов продемонстрировал процесс звонки храмовых колоколов.

В спортивном центре «Здоровое поколение» дети посетили зал борьбы, учебные классы и музей. В экопарке прихода гости преодолели полосу препятствий, поиграли в волейбол и другие активные игры, проверив свои спортивные возможности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Вместить стадион может свыше 230 зрителей.

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Спортсмены Дети Мытищи
28 мая 2024, 16:14
Территорию 44 деревень под Истрой обработали от борщевика
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Борьба с борщевиком Сосновского проводится по всему городскому округу Истра. Работы уже прошли в 44 населенных пунктах.

Рабочие уничтожают борщевик механизированным, химическим и комбинированным способами. С 8 по 27 мая обработка охватила территорию в 124 гектара: из них муниципальной службой - более 45 гектаров, подрядными организациями - более 79 гектаров. Всего работы прошли в 44 населенных пунктах.

До 20 июня проходит первая волна борьбы с борщевиком, с 21 июня по 31 августа - вторая. Всего в муниципалитете запланировано обработать от сорняка около 761 гектаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Истра
28 мая 2024, 16:13
Более 400 жильцов переселят из аварийных домов до конца года в Солнечногорске
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Программу по переселению из ветхого жилья продолжают реализовывать на территории Солнечногорска. Всего до конца года планируется переселить жителей 418 аварийных квартир.

Администрация Солнечногорска приобретает жилье для переселенцев в строящихся домах и на вторичном рынке. Также с 2024 года горожане могут воспользоваться жилищным сертификатом и приобрести квартиру самостоятельно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

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В администрации Солнечногорска прошло совещание, где обсудили готовность новых домов для расселения аварийного фонда.

Новый дом в микрорайоне Рекинцо-2 уже введен в эксплуатацию. После завершения всех юридических процедур 147 семей отметят новоселье в уютных квартирах. Также до конца года планируется завершить строительство дома в Поварово, где для переселенцев выделили 96 квартир.

«Самое пристальное внимание у нас к тем, кто по сей день проживает в микрорайоне Центральный, где не до конца расселенными остаются 17 домов. Этой зимой у нас были трудности с обслуживанием зданий, особенно в части теплоснабжения. Уверен, в этом году такой проблемы у жителей микрорайона не возникнет, поскольку предстоящую зиму они будут встречать уже в новых квартирах», - подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Солнечногорск Строительство Аварийное жилье Квартиры
28 мая 2024, 16:10
Подмосковная спортсменка победила на 3-м этапе Кубка России по BMX-фристайлу
федерация велосипедного спорта России
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Спортсменка из Московской области Татьяна Корабельщикова выиграла на третьем этапе Кубка России по BMX-фристайлу в олимпийский дисциплине «парк». Для подмосковной гонщицы эта победа стала первой в подобных соревнованиях.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта региона, Татьяна Корабельщикова набрала 90 баллов, обогнав Дарью Ризаеву из Самарской области и Софью Чернявскую из Москвы.

Третий этап Кубка России и всероссийские соревнования по BMX-фристайлу в дисциплине «парк» прошли в Ростове-на-Дону. В турнирах приняли участие 60 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Крыма, Московской области, Краснодара, Калининграда, Самары и Ростова-на-Дону.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Женщины

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