Аварийный коллектор в Юрасово включат в программу ремонта

Аварийный коллектор в селе Юрасово стал причиной ряда проблем, с которыми столкнулись местные жители. Временами сточные воды буквально текли по улицам - подтапливали участки, размывали дорогу, ставили под угрозу качество питьевой воды. Канализационно-насосная станция, которая находится здесь же, справляется со своими основными функциями. Однако она, как и коллектор 1960-х годов, требует реконструкции.

Канализационно-насосная станция «Юрасово» принимает стоки от 98 домов, а также от промышленных предприятий города Белоозерский. Затем сточные воды поступают на очистные сооружения, где проводится их очистка. За сутки здесь перерабатывается порядка 3000 кубов стоков.

Познакомиться с ситуацией лично и определить алгоритм решения проблемных вопросов на место приехал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

«Сейчас будем смотреть, как помочь городскому округу за счет областного бюджета, чтобы восстановить коллектор, предпринять все меры и исключить разливы стоков на данной территории. Будем прорабатывать вопрос о включении в государственную программу», - сказал он.

Свой рабочий визит в Белоозерский Велиховский продолжил в формате выездной администрации. В Доме культуры «Гармония» состоялась встреча с жителями, которую провел глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин. Все обращения в основном касались благоустройства территорий и ремонта дорог. Многие вопросы, связанные с ЖКХ, взяли на себя министр ЖКХ и его команда.

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