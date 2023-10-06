Аварийный дом снесут в поселке Менделеево под Солнечногорском

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Бывшие жильцы этого дома уже получили новую жилплощадь в рамках программы по расселению. В 14 квартир от застройщика «Гринвич» переехали 26 человек.

Снос старого дома завершат к концу октября. К этому же времени подрядчик уберет и вывезет мусор, после чего территорию благоустроят.

«Объект был признан аварийным и включен в перечень для ликвидации. Завершив в начале 2023 года расселения жильцов, выполняем демонтаж аварийного строения. В ближайшее время участок будет свободен от постройки», - сообщил замглавы городского округа Александр Сорокин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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