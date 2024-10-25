Аварийный дом снесли в поселке Фосфоритном под Воскресенском

В прошлом году дом был признан аварийным и непригодным для дальнейшей эксплуатации. В рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в МО» жильцы двух квартир были расселены. После этого строение пустовало и начало разрушаться.

Аварийный объект был включен в перечень для ликвидации и в текущем месяце успешно демонтирован. В настоящее время территория освобождена от постройки, строительный мусор вывезен и утилизирован.

Порядок использования освобожденного участка администрацией пока не определен. В городском округе Воскресенск было выявлено 109 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 67 объектов, что составляет 61% от общего количества.

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