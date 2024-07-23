23 июля 2024, 10:33

Аварийный дом снесли на улице Возрождения в Серпухове

Мособлархитектура
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Расселенный жилой дом снесли на улице Возрождения в Серпухове. Позже администрация примет решение об использовании освободившегося участка.

Как рассказал глава Мособлархитектуры Владислав Гордиенко, многоквартирный дом построили в 1960 году. Его общая площадь превышала 290 квадратных метров.

Основные элементы постройки были разрушены, на территорию был свободный доступ посторонним. Из-за опасности объекта его признали аварийным. Жителей переселили, а здание снесли.

«Во втором квартале текущего года были проведены работы по сносу аварийной постройки и расчистке территории. В настоящий момент работы выполнены, участок свободен от постройки, строительный мусор утилизирован», - рассказал министр.

Всего в Серпухове выявили 234 недостроя, из них 91 уже привели в порядок или снесли.

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Благоустройство Серпухов
23 июля 2024, 10:58
Подмосковную молодежь пригласили на всероссийский проект «Школа мечты»
Пресс-служба Министерства образования Московской области
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Подмосковную молодежь пригласили на всероссийский марафон соучаствующего проектирования «Школа мечты». В его рамках будет составлено техническое задание на изменение школ, где проведут капитальный ремонт.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, к участию пригласили школьников и студентов учебных заведений со всей России. Марафон направлен на создание условий для развития патриотизма, созидательного творчества, профессиональных проб и общественно полезного труда.

В прошлом году в проекте участвовали 35 регионов и восьми федеральных округов, а также студенты 50 вузов и колледжей.

Зарегистрироваться на марафон можно до 1 августа по ссылке.

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Школы
23 июля 2024, 10:42
Почти 170 многоквартирных домов подготовили к отопительному сезону в Лобне
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На совещании администрации городского округа Лобня обсудили подготовку к предстоящему отопительному сезону. Энергетическая компания-10 провела гидравлические испытания. К зиме готовы 168 многоквартирных домов.

Совещание администрации прошло при участии главы городского округа Анны Кротовой. Руководители муниципалитета подвели итоги работы по всем направлениям, в частности обсудили сферу жилищно-коммунального хозяйства. Теплоэнергетическая компания провела гидравлические испытания 95 километров сетей.

«Работы идут по плану. Мы продолжаем контролировать каждый этап, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение в предстоящие холодные месяцы», - написала Анна Кротова в своем телеграм-канале.

Помимо отопительного сезона, на совещании подняли вопрос комплектования штата новой школы и больницы, а также подвели итоги работы летних трудовых бригад. Учащиеся образовательных учреждений наводили порядок и благоустраивали территории.

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Школы Лобня Отопление
23 июля 2024, 10:23
Минэкологии Подмосковья пригласило на конкурс детских рисунков «Разноцветные капли»
Unsplash
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Стартовал прием работ на всероссийский конкурс детских рисунков «Разноцветные капли». К участию приглашают ребят от трех до 16 лет, сообщили в Минэкологии Московской области.

«Подмосковные дети традиционно являются одними из наиболее активных участников конкурса Росводресурсов, - отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Министр попросил родителей рассказать детям о конкурсе, о значении воды и водоемов и помочь им принять участие. Подать заявку можно на сайте рисуюводу.рф до 18 октября. Победителей определят до 1 ноября.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Минэкологии Подмосковья Экология конкурсы
22 июля 2024, 23:53
Вечер живой музыки прошел в парке «Кривякино» в Воскресенске
Телеканал «360»
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Концерт живой инструментальной музыки состоялся в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске. На нем в рамках проекта «От классики до джаза» выступили солист Коломенской филармонии Юрий Меркулов и ансамбль народных инструментов «Музыкальный экспресс».

Идея проекта принадлежит Жанне Мишиной, которая отметила, что в этом году на сцене парка выступят коллективы не только из Московской области, но и из других регионов.

Руководитель ансамбля Ольга Лоткова подчеркнула, что «Музыкальный экспресс» имеет богатый репертуар, который включает как обработки народной музыки, так и произведения современных авторов.

Отметим, что проект «От классики до джаза» продолжает свою успешную работу и готовит для слушателей еще больше приятных сюрпризов. Следите за афишами и приходите в парк, чтобы насладиться живой музыкой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Концерты Воскресенск

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