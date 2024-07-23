Аварийный дом снесли на улице Возрождения в Серпухове

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Как рассказал глава Мособлархитектуры Владислав Гордиенко, многоквартирный дом построили в 1960 году. Его общая площадь превышала 290 квадратных метров.

Основные элементы постройки были разрушены, на территорию был свободный доступ посторонним. Из-за опасности объекта его признали аварийным. Жителей переселили, а здание снесли.

«Во втором квартале текущего года были проведены работы по сносу аварийной постройки и расчистке территории. В настоящий момент работы выполнены, участок свободен от постройки, строительный мусор утилизирован», - рассказал министр.

Всего в Серпухове выявили 234 недостроя, из них 91 уже привели в порядок или снесли.

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