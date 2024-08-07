Аварийный дом снесли на Первомайской улице в Химках

«Жилой дом 1951 года постройки - двухэтажный, деревянный, общей площадью чуть более 370 квадратных метров. Основные элементы конструкций здания находились в ветхом, непригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии, в связи с чем здание было признано аварийным», - прокомментировал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

По его словам, здание было не пригодно для жизни - на территории не было ограждения, имелся доступ третьих лиц, а также на объекте случился пожар. Жители округа направляли рбращения в «Добродел» с просьбой снести аварийный дом.

Напомним, всего в Химках выявили 357 аварийных объектов. На данный момент 70% работ уже выполнили.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

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