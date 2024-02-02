Аварийный дом на Советской улице снесли в Бронницах

Двухэтажный дом построили в 1956 году из кирпича. Со временем основные элементы здания пришли в плохое состояние и частично разрушились.

«В связи с моральным и физическим износом строение признали аварийным и подлежащим сносу. В 2015 году жильцов 12 квартир расселили, а в декабре 2023-го демонтировали дом. Сейчас территория свободна от аварийной постройки, мусор вывезен и утилизирован», - рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В Бронницах выявили 34 объекта незавершенного строительства, из них 14 самовольных. К этому дню снесли или привели в порядок 29 зданий. Работа в этом направлении продолжается.

Губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом. По его словам, где-то нужно сносить недострои и ветхие здания, где-то нужно своевременно выставлять на аукцион площадки для бизнеса. Все это влияет на экономическое благополучие и порядок в регионе.