02 февраля 2024, 11:58

Аварийный дом на Советской улице снесли в Бронницах

Минстрой МО
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Демонтаж многоквартирного дома № 10 выполнили в Бронницах, на улице Советской. Жильцов переселили из здания в 2015 году.

Двухэтажный дом построили в 1956 году из кирпича. Со временем основные элементы здания пришли в плохое состояние и частично разрушились.

«В связи с моральным и физическим износом строение признали аварийным и подлежащим сносу. В 2015 году жильцов 12 квартир расселили, а в декабре 2023-го демонтировали дом. Сейчас территория свободна от аварийной постройки, мусор вывезен и утилизирован», - рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В Бронницах выявили 34 объекта незавершенного строительства, из них 14 самовольных. К этому дню снесли или привели в порядок 29 зданий. Работа в этом направлении продолжается.

Губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом. По его словам, где-то нужно сносить недострои и ветхие здания, где-то нужно своевременно выставлять на аукцион площадки для бизнеса. Все это влияет на экономическое благополучие и порядок в регионе.

Бронницы
02 февраля 2024, 12:09
Глава Солнечногорска обсудил с коллективом НПО «Стеклопластик» благоустройство поселка Андреевка
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Глава Солнечногорска Константин Михальков и городской прокурор Артем Шишов посетили научно-производственный центр «Стеклопластик» в поселке Андреевка. Они обсудили с работниками предприятия развитие населенного пункта.

Главными темами встречи стали уборка снега, работа общественного транспорта и вывоз мусора. Решение озвученных на встрече вопросов администрация округа взяла под контроль.

«Развитие социальной инфраструктуры, улучшение транспортной доступности - все эти непростые, но, безусловно, важные вопросы, при поддержке губернатора уже находятся в стадии реализации или будут реализоваться в короткой перспективе», - прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

«Стеклопластик» - это крупнейший в стране научно-производственный центр в области создания стекловолокнистых материалов. Здесь работает порядка 1200 сотрудников. Большинство из них - жители поселка Андреевка и деревни Голубое.

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ЖКХ Солнечногорск
02 февраля 2024, 11:58
Клиенты единого расчетного центра Подмосковья получили 700 тысяч «коммунальных бонусов»
Unsplash
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Программа «Коммунальный бонус» продолжается в Подмосковье. В ее рамках клиенты МосОблЕИРЦ получили уже более 700 тысяч купонов на подарки и скидки от партнеров.

Абоненты единого расчетно центра в феврале могут найти специальные скидки от образовательных проектов и еще около 40 выгодных предложений от служб доставки, гипермаркетов и других.

Получать бонусы можно после каждого онлайн-платежа. Сделать это можно в личном кабинете, через кнопку моментальной оплаты на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильном приложении.

После оплаты счета откроется страница программы «Коммунальный бонус», где можно выбрать любое понравившееся предложение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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ЖКХ
02 февраля 2024, 11:31
Городскую площадь и торговые ряды благоустроили в Верее
Министерство благоустройства Московской области
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Благоустройство в Верее провели по программе «Формирование комфортной городской среды». В Министерстве благоустройства Московской области заявили, что основная идея проекта — восстановление общественной функции пространства в центральной части города.

«Верея - самый маленький и одновременно один из самых древних городов региона. В центре города наслоились и памятники героям двух войн, и торговые зоны, и административные здания, и детские игровые площадки, почти каждое здание - памятник истории», - подчеркнул министр благоустройства Михаил Хайкин.

Преображение затронуло городскую площадь, торговые ряды и территорию Комсомольского сквера. Центральной площади вернули исторический облик, который она имела несколько веков назад. В сквере обустроили детскую площадку и пространство для проведения различных мероприятий, а между площадью и сквером появился фонтан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве набережной озера Киово в Лобне.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство
02 февраля 2024, 11:26
Жителям Подмосковья напомнили о способах оплатить ЖКУ без комиссии
Unsplash
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Жителям Подмосковья напомнили о способах оплачивать ЖКХ без комиссии. Это можно сделать через Систему быстрых платежей. В январе этой возможностью воспользовались 70% пользователей личного кабинета МосОблЕИРЦ.

Как рассказали в расчетном центре, оплатить коммунальные платежи через СБП можно в личном кабинете , на сайте учреждения , а также в мобильном приложении.

Жители также могут рассчитаться банковскими картами, через Yandex Pay, платежные терминалы в офисах центра, QR-код в квитанции и онлайн-сервисах банков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ

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