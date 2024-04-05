Аварийный дом на Центральной улице снесли в поселке Туркмен под Клином

Как рассказали в Мособларитектуре, площадь двухэтажного здания составляла около 400 квадратных метров. Оно было построено в 1958 году. Его территорию освободили и расчистили от мусора.

«Дом был обследован, по результатам технического состояния строительных конструкций признан аварийным и включен в муниципальную адресную программу „Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016–2021 гг.“. После расселения жильцов было принято решение о демонтаже строения. Весной этого года объект был ликвидирован, в настоящее время участок свободен от постройки, территория расчищена от строительного мусора», - сказал глава ведомства Владислав Гордиенко.

Позже администрация решит, как использовать освобожденную территорию.

Всего в Клину выявили 234 недостроя. Из них 158 уже снесли или привели в порядок.

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