Аварийный дом № 6 снесли на улице Дальней в Серпухове

«Здание многоквартирного жилого дома 1949 года постройки - двухэтажное, шлакоблочное, общей площадью чуть более 400 квадратных метров. Основные элементы дома находились в плохом состоянии и были частично разрушены», - прокомментировал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

По его словам, в 2023 году жильцов шести квартир переселили. На данный момент в Серпухове выявлено 206 объектов незавершенного строительства, 134 из которых уже снесли.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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