Аварийный дом №11 снесли в деревне Репихово

«Многоквартирный жилой дом общей площадью более 170 квадратных метров был построен в 1950 году. Одноэтажное здание было обследовано и по результатам технического состояния строительных конструкций признано аварийным и подлежащим сносу», - прокомментировал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Жителей трех помещений расселили. Дальнейшее использование освободившейся территории пока не определено.

Отмечается, что всего на территории Сергиевого Посада выявили 290 объектов незавершенного строительства. На данный момент более 70% из них снесли или привели в порядок.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году. В порядок приведут 1,8 тысячи кровель и 1,1 тысячи фасадов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».