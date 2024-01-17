Аварийным бригадам в Солнечногорске доставили 60 порций горячего обеда

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Горячие обеды доставили аварийным бригадам «Газпром теплоэнерго». В меню был куриный суп с лапшой, гречка с котлетой и капустный салат. Доставку обедов для специалистов коммунальных служб продолжат.

«Сегодня в округе сложилась достаточно непростая ситуация в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Все видят, насколько активно работают бригады по восстановлению отопления. Работа у них идет в круглосуточном режиме», - отметила учредитель ресторана «Монпансье» в Солнечногорске Наталья Нестерова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что котельную «ГЭМЗ» модернизируют в Солнечногорске до 2026 года.

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