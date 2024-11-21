21 ноября 2024, 15:20

Аварийные службы Подмосковья перешли на усиленный режим из-за непогоды

Мособлэнерго
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Из-за ухудшения погоды подмосковные энергетики перешли на усиленный режим погоды. По данным Росгидромета, с 21 ноября в Подмосковье ожидается сильный ветер и понижение температуры до минус четырех градусов.

В этот день порывы ветра в Подмосковье будут достигать 20 метров в секунду, ожидаются дождь со снегом и низкая температура. Как рассказали в региональном Минэнергетики, к устранению последствий непогоды привлекут 657 бригад и 2,7 тысячи спецмашин, в том числе 152 передвижные дизельные электростанции.

«Энергетики Подмосковья имеют все необходимые ресурсы для оперативного устранения последствий стихии. В случае возникновения технологических нарушений на сетях электроснабжения, продолжительность восстановительных работ не будет превышать двух часов», - отметили в ведомстве.

При отключении электричества жителей призывают сообщать по номеру горячей линии «Мособлэнерго» 8(495)99-500-99, а также на «Светлую линию» 8(800)220-0-220 и телефонам единой диспетчерской службы.

Погода
21 ноября 2024, 14:55
Дед Мороз навестил проживающих в подольском лагере детей из Курской области
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В рамках проекта «Помечтаем вместе» к воспитанникам детского лагеря «Мечта» в Подольске приехал Дед Мороз. Вместе со специалистами дворца молодежи он поздравил детей из Курской области.

Ребята вместе с Дедом Морозом пели любимые новогодние песни, читали стихи, знакомились с новыми играми к предстоящим праздникам. Они также написали письма для бойцов специальной военной операции. Дед Мороз пообещал, что в самое ближайшее время передаст все послания новогодней почтой.

Для ребят на площадке Дворца творчества «Молодежный» подготовили театрализованную игровую программу «День рождения Деда Мороза». В Росси этот праздник отмечают 18 ноября, когда на родине сказочного персонажа в Великом Устюге наступают первые холода.

Воспитанники лагеря «Мечта» пели, танцевали и играли вместе со Снеговиком и Бабой Ягой. Дети написали письма с пожеланиями и положили их в ящик Почты Деда Мороза. А в конце мероприятия все вместе посмотрели мультфильм.

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Праздники Подольск Дети
21 ноября 2024, 14:43
Еще 40 работников «Мособлпожспаса» прошли подготовку к аттестации
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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В учебном центре «Мособлпожспаса» прошли инструкторско-методические занятия для кандидатов, подлежащих аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ. Заместитель начальника управления профессиональной подготовки и аттестации Юрий Шапкин отметил, что целью занятий является повышение качества подготовки спасателей к квалификационному экзамену.

«Занятия рассчитаны на два этапа. Первый этап спасатели проходят на базе пожарно-спасательных частей и поисково-спасательных постов территориальных управлений и ПСО под началом своих руководителей и более опытных коллег-наставников», - подчеркнул Шапкин.

На втором этапе, который проходит перед экзаменом, специалисты подробно разбирают сложные вопросы аттестации как теоретически, так и на практике. Занятия включают дисциплины, такие как первая помощь, психологическая поддержка, спасательные работы на высоте, радиационная, химическая и биологическая защита и другие направления.

Юрий Шапкин добавил, что занятия прошли в рабочем режиме. Их участниками стали 40 человек, которых разделили на группы и провели обучение на восьми учебных точках.

Спасатели
21 ноября 2024, 13:57
Врачи НИКИ детства осмотрели почти 9 тысяч юных спортсменов с начала года
НИКИ Детства
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Сотрудники Научно-исследовательского клинического института детства провели более 8,7 тысячи углубленных медицинских осмотров детей-спортсменов. Обследования прошли с начала текущего года.

В Подмосковье юные атлеты могут пройти комплексное медицинское обследование и получить допуск к тренировкам в Центре спортивной медицины НИКИ. По словам руководителя центра Дарьи Коледовой, юные спортсмены в его стенах сдают анализы и проходят полную диагностику всего за три часа.

Для осмотров детей-спортсменов задействуют различных специалистов, включая педиатров, кардиологов, ортопедов, дерматовенерологов, спортивных психологов, неврологов, хирургов, урологов-андрологов, гинекологов, отоларингологов и офтальмологов. При необходимости проводятся дополнительные консультации узкопрофильных медицинских экспертов. По итогам обследования оформляют заключения о допуске детей к тренировкам и соревнованиям.

Специалисты центра принимают юных спортсменов, представляющих сборные команды по 160 видам спорта, включая карате, сноубординг, прыжки на батуте, фитнес-аэробику, хоккей на траве и стрельбу из лука.

Спортсмены Дети Врачи Медицина
21 ноября 2024, 13:45
Работу управляющей компании проверят в Котельниках
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Глава городского округа Котельники провел личный прием граждан. Собственники дома № 5 на улице Кузьминская подготовили документы о смене управляющей компании и попросили Михаила Соболева проверить работу организации.

Совет дома № 5 на Кузьминской улице был недоволен работой управляющей компании. Они провели собрание, подготовили документы о переходе в новую организацию и направили их на рассмотрение в ГУСТ Московской области. Тем не менее, собственники попросили проверить работу прежнего учреждения и соблюдение законодательства некоторыми жильцами. Глава Михаил Соболев поручил ответственным управлениям оперативно проработать вопросы.

Другой житель поинтересовался, как можно улучшить жилищные условия. Ему разъяснили конкретный алгоритм действий.

Глава округа проводит личные приемы каждый третий понедельник месяца. Записаться можно по телефону: 8 (498) 742-20-10.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Котельники

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