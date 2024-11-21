Аварийные службы Подмосковья перешли на усиленный режим из-за непогоды

В этот день порывы ветра в Подмосковье будут достигать 20 метров в секунду, ожидаются дождь со снегом и низкая температура. Как рассказали в региональном Минэнергетики, к устранению последствий непогоды привлекут 657 бригад и 2,7 тысячи спецмашин, в том числе 152 передвижные дизельные электростанции.

«Энергетики Подмосковья имеют все необходимые ресурсы для оперативного устранения последствий стихии. В случае возникновения технологических нарушений на сетях электроснабжения, продолжительность восстановительных работ не будет превышать двух часов», - отметили в ведомстве.

При отключении электричества жителей призывают сообщать по номеру горячей линии «Мособлэнерго» 8(495)99-500-99, а также на «Светлую линию» 8(800)220-0-220 и телефонам единой диспетчерской службы.