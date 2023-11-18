18 ноября 2023, 13:42

Аварийные службы перевели в режим повышенной готовности из-за осадков и похолодания в Подмосковье

ГКУ МО "МОС АВС"
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Специалисты аварийно-восстановительной службы «МОС АВС» подготовили мобильное оборудование и технику перед похолоданием и осадками в Московской области. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.

«Московская областная аварийно-восстановительная служба работает в круглосуточном режиме. Кроме этого, из состава сотрудников организации сформирован нештатный отряд. В него вошли 100 сотрудников организации. Их главная задача - оперативно реагировать на возможные проблемы», - заявил министр ЖКХ Антон Велиховский.

Сейчас русская равнина оказалась в холодном тылу мощного атлантического циклона. В Московской области выпал снег, осадки ожидают в эти выходные. В субботу температура опустится до - 4 градусов, а в воскресенье - до - 5.

По этой причине в регионе подготовили 22 передвижные электростанции, шесть блочно-модульных котельных и другое оборудование.

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Погода
18 ноября 2023, 14:06
Более 60 семей переедут из аварийных домов в новостройку в Шатуре до конца года
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В Шатуре 62 семьи начали готовиться к переезду из аварийного жилья в новостройку. В их число попала Людмила Листратова.

Почти 30 лет женщина прожила в коммуналке в деревянном доме без удобств. Чтобы банально принять ванную приходилось идти к родственникам или в общественную баню. В новой квартире есть светлая комната и просторная кухня.

«Все очень даже нравится! И окна какие, и уже траву посадили для нас. Как нас ждали, готовились к переезду. Поэтому с нетерпение ждем, когда нам выдадут ключи», - сообщила Листратова.

Семиэтажку на улице Химиков в Рошале построили по программе «Переселение граждан из аварийного жилья». Ключи новоселам вручат до конца года.

Пока жители могут посмотреть свои квартиры и указать на недоделки, если такие имеются. Для переселения граждан из аварийных домов в городском округе Шатура строятся еще шесть домов в Рошале, Шатуре, поселках Радовицкий и Туголесский Бор.

Из бараков в благоустроенные квартиры переедут более 1,5 тысячи человек.

До конца года по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в Солнечногорске досрочно завершат программу по переселению граждан из жилья, признанного аварийным до 2017 года. В комфортные квартиры переедут свыше 900 человек, права более 200 уже обеспечили.

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Шатура Аварийное жилье
18 ноября 2023, 13:51
Глава Дмитрова Илья Поночевный провел встречу с жителями поселка Деденово
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Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный провел встречу с жителями поселка Деденово. Мероприятие состоялось в одноименном культурно-досуговом центре, в нем приняли участие и жители ближайших населенных пунктов. На встрече вопросы коснулись сферы деятельности ЖКХ, газификации, освещения улиц, транспортной доступности к селам и другие.

Перед началом встречи жители успели пообщаться с заместителями главы муниципалитета и представителями профильных служб, которые провели прием граждан в формате «выездной администрации». Большинство людей, пришедших на встречу, получили ответы на свои вопросы на месте.

«Хотелось бы сказать пару слов Илье Игоревичу, [выразить] большую благодарность, что мы 50 лет ждали, и наконец-то нам сделали площадку, заасфальтировали», - заявила местная жительница Анна Негина.

«Сейчас мы вносим маршрут в постановление, и уже у нас автобус арендованный и приобретенный <…> Сейчас нашли маршрут безопасный», - уточнила начальник управления образования округа Татьяна Малинникова.

По ее словам, маршрут запустят в первых числах декабря.

Такие встречи очень полезны, считают глава округа и жители. Именно в такой неформальной обстановке можно задать прямой вопрос администрации округа и получить на него конкретный ответ. Все обращения вносятся в протокол, а исполнение контролируется.

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Дмитров
18 ноября 2023, 13:31
Международный день слепых отметили в городском округе Пушкинский
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В городском округе Пушкинский слабовидящих людей поздравили с Международным днем слепых. Мероприятие провели во Дворце культуры Красноармейска.

Денис и Никита Егоровы в отличие от большинства сверстников занимаются спортом. 15 лет назад они пришли в секцию по футболу для слепых. Теперь защищают честь страны в сборной России.

«Это активность. Это ощущение того, что ты причастен к чему-то масштабному, к чему-то большому. Так как у нас командный вид спорта, то еще и ответственность не только за себя, но и за ребят, всех партнеров по команде. Это дает и мотивацию», - сообщила пара.

Чтобы незрячий человек не чувствовал себя изгоем, в городском округе Пушкинский делается многое.

«Мы оказываем всяческую реабилитацию проводим. У нас есть медицинские услуги, психологические услуги, творческие направления, все виды арт-терапии. Поэтому всецело стараемся всесторонне развивать нишу реабилитацию, помогать всем тем, кто в этом нуждается», - сообщил директор ГБУСО МО «КЦСОиР „Пушкинский“» Артем Савин.

Перед началом концерта со сцены звучали приветственные слова, гости выражали благодарность всем людям, которые бескорыстно помогают в реабилитации слабовидящих и лиц с ограниченными возможностями здоровья. А активным членам общества вручили благодарственные письма и подарки.

«Эта дата призвана напомнить нам, призвать оглянуться, посмотреть по сторонам и увидеть рядом с собой людей, которые нуждаются в нашей помощи. В Московской области, на сегодняшний день, проживает таких людей более восьми тысяч с инвалидностью по зрению. Это тотально слепые люди. Люди, которые видят очень плохо», - заявила представитель министерства социального развития Московской области Марина Смирнова.

Участники мероприятия могли принять участие в различных мастер-классах, потанцевать под любимые мелодии, сделать памятные фотографии в специально оборудованной фото зоне. Концерт и подарки для всех гостей стали прекрасным завершением праздника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дмитров
18 ноября 2023, 13:14
Подмосковные заказчики начали использовать «Пик ЕАСУЗ» для определения начальной цены контрактов
Главное контрольное управление Московской области
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Заказчики Московской области используют функционал портала исполнения контрактов «Пик ЕАСУЗ» для определения начальной цены контрактов. Об этом сообщили в Мособлконтроле.

«В рамках развития системы портала исполнения контрактов был оптимизирован расчет стоимости начальной (максимальной) цены контрактов проектно-сметным методом», - добавили в ведомстве.

Доработка позволит более рассчитать стоимость работы последнего года исполнения контракта. Это сократит долю дополнительных трат.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дмитров

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