Аварийные дома на Заречной улице в Дубне расселят в 2027 году

Об этом рассказал руководитель территориальной группы, член фракции «Единая Россия» Павел Грек. В течение года народные избранники отвечали на вопросы жителей Дубны, общались с ними в чатах и по телефону. Всего 87 обращений поступило в территориальную группу от горожан за прошлый год. Чаще всего жители жаловались на коммунальные проблемы.

Депутаты провели работу по обустройству остановки автобусов вблизи земельных участков для многодетных семей. Отдельное внимание народные избранники уделили восстановлению автомобильных дорог и тротуаров. Помимо этого, они регулярно проверяют, как проходит капитальный ремонт здания музыкальной школы и обустройство детских площадок.

«Надеюсь на активное участие всего депутатского корпуса в жизни города и в решении важных вопросов жителей», - сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.