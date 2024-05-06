Аварийное здание деревенского клуба снесли в Клину

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Здание бывшего деревенского клуба находилось в аварийном состоянии и портило облик территории. На данный момент все работы завершены, а участок очищен от аварийной постройки и строительного мусора.

Напомним, всего в Клину выявлено 236 объектов незавершенного или самовольного строительства. Сейчас в округе привели в соответствие 166 зданий, что составляет 70% от общего количества.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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