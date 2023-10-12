Аварийное здание бывшего детского сада снесли в деревне Кривцово под Солнечногорском

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После демонтажа здания и вывоза строительного мусора жители деревни Кривцово обсудили с заместителями главы администрации городского округа Солнечногорск Николаем Минаевым и Александром Сорокиным, как планируется использовать данный участок.

«На этом участке не может ничего быть построено, кроме социального объекта. Совместно с заместителем главы по культуре и социальной политике и управлением образования будем решать, в каком объекте существует потребность на данной территории», - сказал Александр Сорокин.

Решение о строительстве нового социального объекта примут, исходя из пожеланий жителей. После разработают проект для включения в государственную программу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 20 детских садов капитально отремонтируют в регионе в 2024 году.

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