30 января 2024, 22:15

Аварийная служба жилых домов в Звенигороде организовала круглосуточную работу

Хавива Фонина
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Аварийная служба территориального управления многоквартирными домами Звенигорода АО «Одинцовская теплосеть» ежедневно обрабатывает до 10 заявок. Специалисты организовали круглосуточную работу в три смены.

Заместитель управляющего директора Юрий Кондратенков рассказал, что их структурное подразделение АО «Одинцовской теплосети» в Звенигороде обслуживает 117 домов.

«Диспетчерская служба звенигородского подразделения принимает вызовы круглосуточно, но сами работы проводим по мере срочности, и, если нужно, передаем по назначению в другие организации для устранения поломок», - подчеркнул Юрий Кондратенков.

Заместитель директора управляющей компании отметил, что вызовы незамедлительно обрабатываются аварийной бригадой. В случае, когда ремонтные работы не требуют немедленного вмешательства и могут быть отложены до утра, сотрудники аварийной службы выезжают непосредственно в дневное время - в течение рабочих часов.

В заключение он отдельно подчеркнул, что ни один из обратившихся жителей не остался без помощи. Все заявки были приняты в работу.

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Ремонтные работы
30 января 2024, 22:15
Жителям Подмосковья напомнили об ответственности за дачу взятки
Unsplash
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев предостерег от дачи взяток должностным лицам. В случае вымогательства, он рекомендует незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

Владимир Головнев активно осуществляет правовое просвещение. В рамках этой деятельности были разработаны информационные материалы о том, что делать в случае вымогательства взятки.

Предоставление своевременного и добровольного заявления о таких случаях может не только избавить граждан от уголовной ответственности, но и помогает раскрыть преступление.

Вымогательства взятки - это требование должностного лица дать взятку или передать незаконное вознаграждение под угрозой причинения ущерба законным интересам гражданина или для предотвращения вредных последствий для его интересов. За взяточничество предусмотрена уголовная ответственность.

В случае, если у вас вымогают взятку, следует выслушать и запомнить условия, а затем незамедлительно обратиться в правоохранительные органы с заявлением. В нем необходимо сообщить как можно больше деталей.

Если взятка вымогается сотрудниками правоохранительных органов, рекомендуется обратиться непосредственно в подразделение безопасности этих органов, которые занимаются пресечением преступлений, совершаемых их сотрудниками.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обозначил ключевые цели развития Московской области на ближайшее время.

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Преступления
30 января 2024, 20:51
Театр кукол «Огниво» в Мытищах стал лауреатом премии Федора Волкова за вклад в развитие искусства
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Театр кукол «Огниво» имени Станислава Железкина стал лауреатом премии имени русского актера и театрального деятеля Федора Волкова. Творческий коллектив из Мытищ отметили за вклад в развитие театрального искусства.

Торжественная церемония вручения премии открыла отраслевой День министерства культуры страны на международной выставке-форуме «Россия». Награды победителям вручила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова. Она подчеркнула значимость российского репертуарного театра, назвав его уникальным явлением.

Мытищинский театр «Огниво» является лауреатом, дипломантом и участником проекта «Культура малой Родины». Благодаря коллективу в округе появился фестиваль «Чаепитие в Мытищах» и театральная премия имени народного артиста России Станислава Железкина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Мытищи Театры Актеры
30 января 2024, 20:02
Росреестр Подмосковья обследовал более 510 геодезических пунктов в 2023 году
Фото Росреестра МО
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Специалисты Управления Росреестра по Московской области в прошлом году обследовали 515 геодезических пунктов, расположенных на территории региона. Кроме того, они внесли сведения в ЕГРН о 407 границах охранных зон.

Заместитель начальника отдела геодезии и картографии Евгений Кирюхин подчеркнул, что геодезические сети позволяют распространить на всю территорию России единую систему координат и высот.

«Призываем всех неравнодушных граждан присоединиться к движению „Сохраним геодезические пункты вместе!“» - призвал Евгений Кирюхин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Театры Актеры
30 января 2024, 19:36
Бесплатные курсы по нейросетям для школьников и учителей запустили в Подмосковье
Unsplash
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Онлайн-платформа «Яндекс Учебник» объявила о запуске специальных курсов для педагогов и школьников. Им расскажут о том, как использовать ИИ-инструменты в обучении.

На курсах педагоги смогут ознакомиться с основными принципами и разновидностями нейронных сетей, а также научиться формулировать эффективные запросы для работы с GPT. Такое обучение может значительно повысить их квалификацию и компетенцию в области искусственного интеллекта.

В свою очередь, учащиеся получат возможность изучить устройство нейронных сетей и потренироваться в создании собственной модели искусственного интеллекта с использованием языков Blockly и Python. Курсы предназначены для учителей и школьников 5-11 классов. Доступ к программе предоставляется через личный кабинет учителя по ссылке.

В пресс-службе Мингосуправления Подмосковья отметили, что компания также представила обновленный бесплатный браузер, специально разработанный для использования в образовательных организациях. Доступ к браузеру открыт для всех школ России. Установить «Яндекс Браузер» можно без регистрации по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил пользу цифровизации госуслуг.

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