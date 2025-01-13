Аварийная служба Подмосковья устранила более 980 техсбоев ЖКХ в новогодние дни

Уже ставший традиционным праздник «Прощание с елочкой» отметили в детском саду № 3 «Ивушка» в Лосино-Петровском. Для ребят подготовили подвижные игры, веселые танцы и конкурсы.

Воспитанники детского сада № 3 «Ивушка» вместе с Дедом Морозом и сказочными персонажами пели песни и танцевали, читали стихи и отгадывали загадки, участвовали в викторинах и конкурсах, а также водили хороводы вокруг новогодней елочки.

«Очень трогательный момент, когда детишки шепотом просят ее обязательно прийти на следующий год. Новогодняя красавица, прощаясь с детворой, гасит свои огни. До свидания, елочка! Спасибо тебе за чудо!» - поделилась одна из воспитательниц детского сада № 3 «Ивушка» в Лосино-Петровском.

Она также добавила, что праздник прощания с елочкой оставляет в душе каждого ребенка яркий след и становится логичным завершением Нового года.