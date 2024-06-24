24 июня 2024, 11:03

Аварийная служба Подмосковья проверила более 750 километров теплосетей за неделю

Министерство ЖКХ МО
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Подмосковная аварийно-восстановительная служба проверила 763 километра теплосетей за неделю. При этом, группа МОС АВС обнаружила 300 технологических нарушений и 96 утечек.

Из 300 технологических сбоев 49 касались горячего водоснабжения, 20 - холодного, 229 - электроснабжения. На данный момент все дефекты устранены.

Всего с начала проведения гидроиспытаний в 56 муниципалитетах проверили свыше пяти тысяч километров тепловых сетей, что составляет примерно 50% от общего числа в Московской области. Отмечается, что тестирования теплопроводов провели в Бронницах, Власихе, Восходе, Жуковском, Зарайске, Подольске и других округах. При этом, больше всего утечек выявили в Подольске - 226.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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ЖКХ
24 июня 2024, 11:14
Производство пищевых продуктов выросло на 20% в Дмитрове за 4 месяца
Пресс-служба Дмитровского г.о.
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Предприятия Дмитровского городского округа произвели товаров на 60,3 миллиарда рублей за четыре месяца. Это больше показателей прошлого года на 20,1%, о чем сообщили в Министерстве экономики и финансов Московской области.

Наибольший рост в 2024 году демонстрируют обрабатывающие производства: предприятия отрасли выпустили и отгрузили продукции на сумму 47,4 миллиарда рублей, показав прирост к аналогичному периоду прошлого года 22,9%. Значительное увеличение показателей отмечено в производстве пищевых продуктов: за четыре месяца в Дмитрове выпустили товаров на 24 миллиарда рублей, что на 20,7% больше. Рост в производстве металлических изделий составил 29,3%.

Оборот розничной торговли достиг почти 16 миллиардов рублей, что на 19,1% выше показателей прошлого года. Доля онлайн-торговли составила 3,6%.

Сельскохозяйственные предприятия Дмитровского округа отгрузили 40,3 тысячи тонн картофеля (рост в 1,3 раза), 211 тонн скота и птицы (рост на 18,5%), почти шесть тысяч тонн молока (рост на 6,1%).

В начале года средняя заработная плата в муниципалитете увеличилась на 19,8% до 83 тысяч рублей.

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Дмитров Экономика
24 июня 2024, 11:11
Два фельдшерских пункта и амбулаторию отремонтируют в Серебряных Прудах
Телеканал «360»
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Фельдшерско-акушерские пункты в селах Глубокое и Петрово отремонтируют в этом году. Также работ проведут в амбулатории в поселке Успенский.

Кроме того, вскоре в больницу Серебряных Прудов поступит передвижной фельдшерский пункт с тяжелым оборудованием. Жители отделенных населенных пунктов смогут прямо около дома сделать флюорографию.

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В фельдшерско-акушерском пункте села Глубокое временно не принимают пациентов. Он вошел в программу ремонта. Преображение займет четыре месяца.

Медицинское учреждение будет полностью соответствовать действующему брендбуку. Там отремонтируют кровлю, проложат новые коммуникации, оштукатурят стены, уложат плитку в процедурном кабинете, заменят окна и двери.

Фельдшерский пункт обслуживает жителей села Глубокое и близлежащих деревень. Здесь можно пройти вакцинацию, профосмотр, первый этап диспансеризации. По расписанию туда приезжали узкие специалисты.

Главный врач Серебряно-Прудской больницы Виктор Растегаев рассказал, что также в этом году порядок приведут фельдшерский пункт в селе Петрово и отремонтируют амбулаторию в поселке Успенский.

Здравоохранение Серебряные пруды Ремонтные работы
24 июня 2024, 11:04
Более 280 жителей аварийных домов Подмосковья расселили за неделю
Unsplash
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За неделю из аварийного жилья в Подмосковье переехали 289 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса региона.

Ключи от новых квартир получили жители 11 округов - Шатуры, Клина, Луховиц, Электрогорска, Солнечногорска, Богородского округа, Дмитрова, Орехово-Зуева, Павловского Посада, Одинцова и Сергиева Посада.

В ведомстве уточнили, что жителей переселяют по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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Здравоохранение Серебряные пруды Ремонтные работы
24 июня 2024, 11:02
Готовность котельных к холодам проверили в 4 военных городках Подмосковья
Министерство ЖКХ МО
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Подготовка к следующему отопительному сезону продолжается в Подмосковье. На этот раз готовность котельных и теплосетей проверили в военных городках, расположенных в городских округах Сергиево-Посадский, Егорьевск, Ступино и Истра.

Специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы оценили ход работ по подготовке котельных, сетей водоснабжения и водоотведения. Также проверили состояние жилого фонда, придомовых территорий, наличие нормативной документации и аварийно-ремонтных формирований.

По результатам проверок готовность военных городков оценили от одного до 40%. Составлены акты и выданы рекомендации коммунальщикам. Повторная проверка пройдет в августе.

Подмосковье реализует масштабную программу модернизации тепло- и водоснабжения, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным. Ее задача - за пять лет радикально обновить котельные, коммунальные сети и трубы.

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ЖКХ

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