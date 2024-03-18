Аукционы по капремонту, поставке и вводу оборудования в медучреждениях объявили в Подмосковье
Электронные аукционы на выполнение работ по капитальному ремонту, поставке и вводу в эксплуатацию медицинского оборудования в лечебных учреждениях объявили в Московской области. Работы проводятся в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» и финансируются за счет средств регионального бюджета.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующие извещения опубликованы в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.
Исполнителям предстоит подготовить проектную документацию, провести инженерные изыскания и работы по капитальному ремонту в лечебных учреждениях, установить и ввести в эксплуатацию медицинское оборудование.
Всего планируется поставить и ввести в эксплуатацию 76 единиц медицинского оборудования.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.
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