Аукцион на создание городской площадки объявили в Воскресенске

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Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит проложить тротуары, установив бордюры и положив плитку, нанести разметку на парковку, а также высадить газон и кустарники на площадке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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