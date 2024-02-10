10 февраля 2024, 14:48

Аукцион на содержание более 122 километров дорог Павлово-Посадского округа объявили в Подмосковье

Медиаархив Подмосковья
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Электронный аукцион на выполнение работ по содержанию дорог Павлово-Посадского городского округа объявили в Подмосковье. Победителю конкурса предстоит следить за состоянием более 122 километров автомобильных дорог.

Извещение о проведение аукциона опубликовано на сайте ЕАСУЗ и в Единой системе в сфере закупок.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, подрядчик должен взять на себя уборку проезжей части с помощью специальной техники, нанесение разметки, ремонт бордюров, ямочный ремонт, замену дорожных знаков, ремонт дорожек, благоустройство и другие работы согласно техническому заданию. Всего - свыше 122 километров дорог.

Заказчиком выступает администрация Павлово-Посадского городского округа Московской области, а финансирование пойдет из окружного бюджета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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Аукционы Дороги Павловский посад
10 февраля 2024, 14:07
XIII Международный фестиваль «Театральные ассамблеи» открылся в Балашихе
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Открытие XIII Международного фестиваля-конкурса «Театральные ассамблеи» прошло в Балашихе. По традиции он продлится до марта.

По словам организатора театрального события Ирины Григорян, фестиваль уникален именно своей структурой, ведь в нем три этапа для участников разных возрастов.

«В первом этапе - „Алые паруса“ - соревнуются дети. Во втором - „Поделись своими крыльями“ - студенты, а в третьем этапе „Театр в театре“ принимают участие профессионалы», - рассказала Григорян.

Артем Косенков - руководитель двух участвующих коллективов: хора военно-патриотической песни «Катюша» и хора мальчиков и юношей ЦЭиМХИ «Пионерия» имени Струве отметил, что его воспитанники участвуют в этом конкурсе впервые, но стараются не волноваться.

Цель фестиваля - распространение культурных ценностей и развития интереса к российскому театру у жителей Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, список которой пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Театры Балашиха
10 февраля 2024, 14:04
Врач-онколог из Химок приобрела квартиру по программе «Социальная ипотека»
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Врач-онколог Жавагьир Абдуллаева из городского округа Химки купила собственную трехкомнатную квартиру по программе «Социальная ипотека». Сертификат на приобретение жилья специалист получила в прошлом году.

Жавагьир работает по профессии более 10 лет, проводит диагностику опухолей кожи на аппарате «ФотоФайндер», дерматоскопию, первичную диагностику ЗНО, диспансерное наблюдение, а также назначает лекарственную терапию опухолей с применением таблетированных форм.

«Честно, я не думала, что надолго задержусь, но до сих пор не нарадуюсь, что попала именно сюда. Мне очень повезло с коллегами. В Химках самые лучшие врачи, самые лучшие медсестры и доброжелательные пациенты. Я решила остаться в Химкинской больнице», - рассказала врач-онколог Жавагьир Абдуллаева.

Благодаря программе «Социальная ипотека» акушер-гинеколог из Химок Анна Якубяк также приобрела собственную квартиру. Девушка купила вторичное жилье рядом с работой.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе Андрея Воробьева. Собственными квадратными метрами могут обзавестись учителя и воспитатели, врачи и фельдшеры, молодые ученые и уникальные специалисты, а также тренеры.

Ранее губернатор заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Врачи Социальная ипотека
10 февраля 2024, 14:02
Более 10 тысяч спортсменов приняли участие в «Лыжне России — 2024» в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Гонка «Лыжня России — 2024» стартовала в Химках на базе Олимпийского центра «Планерная». На участие в забеге зарегистрировалось более 10 тысяч спортсменов из Московской области и других регионов страны.

Массовый старт проводят уже в 42-й раз в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни». Общая дистанция забега 10 километров.

На торжественной церемонии открытия соревнований присутствовал Секретарь совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов. Участников поприветствовали заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, олимпийская чемпионка Светлана Нагейкина, министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов и глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

«Тысячи участников сегодня будут бороться за победу в главном зимнем спортивном событии - „Лыжне России“. Желаю всем позитива, ярких эмоций и удачи на трассе! Пусть каждый сегодня покорит вершину своих возможностей», - сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Отметим, что «Лыжня России» - ежегодное спортивное мероприятие для любителей беговых лыж. В нем принимают участие, как профессиональные лыжники, так и любители, без возрастных ограничений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки
10 февраля 2024, 13:42
Минтранс Подмосковья опубликовал список маршрутов до горнолыжных комплексов региона
Минтранс Подмосковья
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Минтранс Подмосковья выпустил памятку со списком всех маршрутов до популярных горнолыжных комплексов региона. Теперь всем любителям активного отдыха не нужно искать информацию по каждому курорту отдельно — все информация собрана в одном месте.

До любимого жителями Подмосковья спортивного курорта «Сорочаны» в Дмитровском районе можно добраться на электричке до станции «Яхрома», а потом пересесть на автобус № 42 до остановки «Курово».

В горнолыжный клуб Гая Северина в Раменском следует автобус № 324 до остановки «Новые дома», а дальше можно прогуляться пешком или добраться на такси.

До балашихинского горнолыжного комплекса «Лисья Гора» легко добраться на автобусах № 338 до остановки «Баня» или № 396 - остановка «РГАЗУ». От остановок до лыжного склона всего пара минут пешком.

До известного у всех любителей лыж курорта «Красная горка» в Подольске существует несколько автобусных маршрутов: № 520 «Подольск (пл. Юбилейная) - Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского)», № 406 «Подольск (пл. Юбилейная) - Москва (м. Лесопарковая)», № 407 «ст. Подольск - Москва (м. Южная)». Остановка - «Красная горка».

Со списком маршрутов можно ознакомиться по ссылке https://mtdi.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/09-02-2024-16-44-03-mintrans-podmoskovya-sobral-spisok-marshrutov-do-o.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Туризм Раменское

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