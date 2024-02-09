Аукцион на проведение ремонта более 10 километров дорог объявили в Богородском округе

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Извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на сайте ЕАСУЗ и в Единой системе в сфере закупок.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, по итогам торгов в Богородском городском округе отремонтируют более 10 километров автомобильных дорог.

Заказчиком выступает администрация округа, заявку можно подать до 16 февраля 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».