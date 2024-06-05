Аудиогид работает не только на D1 - Департамент транспорта Москвы и программа «Мой район» запустили подкасты и на диаметре D2 «Подольск - Нахабино».

Всего на сегодняшний день насчитывается 25 эпизодов. Слушатели могут узнать много интересного из жизни округа. Например, является ли Сколково - городом будущего, почему главное здание станции «Одинцово» напоминает собой паровоз, откуда происходит прозвище боярина Одинца, в честь которого назван главный город округа, и какой великий художник жил рядом с Немчиновкой.

Аудиогид «Поезд отправляется» можно услышать на сервисе «Яндекс Музыка» и многих других популярных подкаст-платформах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».